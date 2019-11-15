“金砖合作将越走越广、越走越深”

金砖国家领导人第十一次会晤主会场外，金砖五国国旗迎风飘扬。

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金砖国家工商论坛现场。

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当地时间11月13日，在金砖国家人文交流论坛上，一位巴西与会代表阅读《习近平谈治国理政》葡文版。

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在金砖国家工商理事会全体会议举行前夕，来自南非和俄罗斯的企业家在会场外合影。

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巴西首都巴西利亚市中心一瞥。

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当地时间11月13日，习近平主席在巴西首都巴西利亚出席金砖国家工商论坛闭幕式并发表讲话。习近平主席剖析国际形势，展望金砖合作未来，提出加强金砖合作的中国主张。金砖国家工商界人士积极评价习近平主席讲话，认为讲话为金砖国家和各国企业加强合作指明了方向，他们对金砖合作更加充满信心，愿共同努力为金砖合作注入更多活力。

“中国是金砖合作重要推动力量”

习近平主席在讲话中表示，希望工商界朋友们抓住机遇，应对挑战，继续发挥各自优势，踊跃参与和推动金砖国家经济合作，积极在金砖国家投资兴业，为促进增长、创造就业作出实实在在的贡献。

巴西金砖国家工商理事会代表、巴西淡水河谷对外事务主管马尔西奥·塞尼·德莫赖斯表示：“和平和贸易是进步的重要基石。人们之间交流越多，贸易联系越多，产生冲突的机会就越小。”

2014年金砖国家领导人福塔莱萨会晤期间，德莫赖斯第一次参加金砖国家工商论坛。“世界上5个主要新兴市场国家和发展中国家的领导人聚在一起，共商发展合作大计，具有重要意义。”

“成立之初，金砖国家工商理事会主要探讨如何更好地参与金砖议程。现在，我们不断开拓出新的合作领域。”他特别提到2017年在厦门举行的金砖国家工商论坛上的议题之一——蓝色经济，“人类的未来在海洋。如今蓝色经济已经成为我们探讨的重点领域之一，相关合作也更加深入”。

“中国是金砖合作重要推动力量。作为发展中国家和新兴市场的重要代表，中国发挥引领作用，通过商业、贸易等更广泛的合作，把金砖国家更紧密地团结在一起。”德莫赖斯表示。

在今年的金砖国家工商论坛上，德莫赖斯见到了很多来自金砖国家的老朋友，还结识了不少新伙伴。“金砖机制帮我们搭建起加强联系、加深认识的重要平台。通过工商论坛等活动，来自不同国家和企业的人士有了面对面交流的机会。当彼此之间互信增加，新的合作机会也就越来越多。”

德莫赖斯刚从中国访问回来。“淡水河谷很多重要的合作伙伴都在中国。得益于中国经济快速发展，我们每次去中国都能发现新机遇。这就是金砖合作的魅力。我相信金砖合作将越走越广、越走越深。”

“深入推进金砖国家互利合作”

习近平主席在讲话中指出，当前，经济全球化遭遇逆风。要找出阻碍各国经贸投资往来的难点和痛点，提出切实可行的解决建议，帮助政府更好了解行业和市场诉求、提高决策水平。

俄罗斯金砖国家工商理事会主席、俄罗斯联邦工商会主席谢尔盖·卡特林表示，习近平主席的讲话准确分析了当前国际经济形势，就金砖国家工商界人士如何更加积极作为提供了新路径，听了很受启发。他说：“近年来，金砖国家工商理事会各成员之间建立了良好的伙伴关系，开展了一系列富有成效的基础性工作，为深化金砖国家合作积极建言献策。”

“与中国及其他金砖国家开展商务合作是我们的优先领域之一。”谢尔盖·卡特林长期任职俄罗斯联邦工商理事会，非常看重通过金砖国家工商理事会及各国工商会等平台，加强各国政策协调和企业对接。

谢尔盖·卡特林说，金砖国家工商理事会正积极推进金砖合作诸多倡议。除了数字经济，金砖国家工商理事会在推动农业、铁路、航空工业、能源等领域合作上也取得了良好成绩，未来还有更广阔的发展前景。

2020年俄罗斯将接任金砖国家轮值主席国，谢尔盖·卡特林对此充满期待。“每个金砖国家都应努力挖掘自己的潜力，深入推进金砖国家互利合作，携手打造金砖合作第二个‘黄金十年’。”

“齐心协力抓住机遇、应对挑战”

习近平主席指出，新一轮科技革命和产业变革动能逐渐释放，为生产力进步和经济社会发展开辟了新天地。同时，保护主义、霸凌主义逆流而动，冲击国际贸易和投资，加剧世界经济下行压力。

印度金砖国家工商理事会理事奈纳拉尔·基德瓦伊说，她完全赞同习近平主席对当前国际形势的判断，“在这样的关键时期，金砖国家更应齐心协力抓住机遇、应对挑战”。

62岁的基德瓦伊曾担任印度工商联合会主席，现为印度金融服务工作组主席。在她看来，金砖国家人口众多、市场覆盖面广，已经成为全球经济增长的重要推动力量，将为塑造世界经济新秩序持续发挥重要作用。

2017年，基德瓦伊出席了在厦门举行的金砖国家工商论坛。习近平主席在论坛开幕式上的主旨演讲给她留下深刻印象。她表示，中国为金砖国家工商理事会和金砖国家新开发银行的发展发挥了关键作用。访问中国、见证中国发展成就，也让基德瓦伊对印中在金砖框架内的合作更加充满信心。

“金砖国家活力正不断增强，影响力已经超越五国范畴。”她期待金砖国家继续加强对话、协调、合作，积极参与完善全球经济治理，为多边主义注入更多正能量，推动经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。“希望五国充分利用发展优势和经验，为所有发展中国家创造更好的经济发展环境。”

“为解决当今世界问题提供智慧”

习近平主席强调，要敢于先行先试，将企业合作同新工业革命伙伴关系结合起来，争取在创新、数字经济、绿色经济等领域拿出更多亮眼成果，助力五国经济实现高质量发展。

南非金砖国家工商理事会主席布西·玛布扎表示，习近平主席的讲话给各国和各国企业加强合作“指明了方向，传递了希望”。面对当前世界经济发展面临的机遇和挑战，金砖国家应主动顺应新工业革命潮流，继续深化合作，加速经济包容性增长，提升金砖国家竞争力。

作为南非工业发展公司总裁，布西·玛布扎长期从事非洲地区金融投资和管理业务。她特别关注金砖国家新开发银行的发展。她说，金砖国家新开发银行开业4年多来，为金砖国家基础设施建设和可持续发展提供了重要金融支持。她表示，2017年8月金砖国家新开发银行非洲区域中心在南非约翰内斯堡成立，表明金砖国家金融合作不仅惠及金砖国家，还将惠及整个非洲和发展中世界。

玛布扎说，习近平主席在讲话中重申“中国的发展是世界的机遇”，体现了中国作为负责任大国的担当。中国积极推动共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体，为世界的共同发展和繁荣提供了智慧、注入了动力。

玛布扎说，她的几个侄子、侄女都在南非比勒陀利亚的中文学校学习过。因为工作原因，她经常向他们请教中文和中国文化。“金砖国家文化传统深厚，各富魅力，能够为解决当今世界问题提供智慧。”

（本报记者管克江、王芳、颜欢、朱东君、张远南、张光政、胡博峰、赵益普）

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《 人民日报 》（ 2019年11月15日 05 版）

(责编：刘叶婷、贾文婷)