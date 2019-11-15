习主席说，打造第二个“金色十年”，金砖国家要这样做

时隔5年，习主席再到巴西，出席金砖国家领导人第十一次会晤。

在世界面对百年未有之大变局时，这个由重要新兴市场国家和发展中国家组成的多边组织，正迈入第二个十年。

如何携手打造第二个“金色十年”？金砖国家合作能给当今世界带来什么？

在巴西利亚期间，习主席在双多边场合，就这些问题给出中国方案。

▲当地时间11月14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。习近平发表题为《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话。新华社记者李学仁摄

“关键时刻”的重要会晤

此次金砖国家领导人会晤，习主席说“是在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻举行的”。

为什么说是关键时刻？

因为世界局势，一方面“令人担忧”——保护主义、单边主义愈演愈烈，治理赤字、发展赤字、信任赤字有增无减，世界经济中不稳定不确定因素明显上升。

另一方面，这一时刻也充满机遇——新科技革命和产业变革方兴未艾；新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转，为全球经济治理体系变革注入强劲动力。

机遇令人期待，挑战令人担忧。如何破题，习主席说得非常明确：

“面对百年未有之大变局，作为重要的新兴市场国家和发展中国家，我们应该顺应时代潮流，回应人民呼声，展现应有的责任担当，在追求发展道路上矢志不移，在团结合作历程中携手奋进，为人民谋幸福，为世界谋发展。”

▲习主席在讲，其他四位金砖国家领导人在专注地听。由上至下为巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨。新华社记者谢环驰摄

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，习主席的讲话，代表世界多数国家寻求发展的心声，同时以全球眼光为下一步金砖国家合作指明方向。

关于金砖合作 习主席强调了这些

——营造和平稳定的安全环境

习主席强调金砖国家要展现应有责任担当，倡导并践行多边主义，营造和平稳定的安全环境。

在巴西利亚，无论是多边会议，还是双边会晤，习主席几乎每次都提到多边主义。

习主席在金砖国家领导人闭门会议上特别指出，要弘扬多边主义，其核心要义是，国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。

习主席关于多边主义的论述，得到与会金砖国家领导人和各界人士的广泛认同。

▲当地时间11月14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。这是五国领导人合影。新华社记者谢环驰摄

——谋求开放创新的发展前景

发展是硬道理。这次会晤，习主席特别提到了“深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系”，并明确指出相关的发力点，即贸易和投资、数字经济、互联互通等领域。

五国领导人同意，齐心协力，加强金砖合作机制，实现共同发展繁荣。

▲当地时间11月14日，金砖国家领导人同金砖国家工商理事会和新开发银行对话会在巴西利亚举行。中国国家主席习近平、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统拉马福萨共同出席。这是习近平发表讲话。新华社记者王晔摄

▲当地时间11月13日，金砖国家工商论坛闭幕式在巴西利亚举行。国家主席习近平出席并发表讲话。新华社记者丁海涛摄

——促进互学互鉴的人文交流

展望未来，在金砖国家不断拓展人文交流广度和深度的基础上，习主席还特别提到，要以“金砖+”合作为平台，加强同不同文明、不同国家的交流对话。

一句话，让金砖的朋友圈越来越大，伙伴网越来越广。

▲巴西学生在巴西利亚大学孔子学院体验中国扇子舞。（巴西利亚大学孔子学院供图）

北京师范大学金砖国家合作中心主任王磊认为，习主席的重要讲话，特别是对多边主义的强调和支持，将为金砖国家合作机制在联合国、二十国集团、世界贸易组织等框架内发挥更大作用凝聚共识、提供指引。

对金砖国家 习主席还特别提到这些

在金砖国家领导人闭门会议上，习主席指出，金砖国家的发展壮大，带动了国际格局调整的速度、广度、深度，正在从根本上改变世界政治经济版图。

▲金砖国家领导人第十一次会晤会场外景。新华社记者庞兴雷摄

与此同时，习主席强调，实现发展繁荣，首先要保持稳定。许多发展中国家和地区出现的动荡，外部干预起了推波助澜的作用。

习主席提出，金砖国家应该提高警惕，加强战略沟通，合作应对风险挑战，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

在双边会见中，习主席特别就加强战略沟通同金砖国家领导人交换意见，达成广泛共识。

▲当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗会谈。新华社记者李学仁摄

▲当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚会见俄罗斯总统普京。新华社记者庞兴雷摄

▲当地时间11月13日，国家主席习近平在巴西利亚会见印度总理莫迪。新华社记者张领摄

▲当地时间11月14日，国家主席习近平在巴西利亚会见南非总统拉马福萨。新华社记者王晔摄

历史可鉴，未来可期。习主席发出的号召振奋人心：

“让我们在打造第二个‘金色十年’征程中，携手努力、砥砺前行，共同谱写金砖合作、南南合作、世界各国互利合作的新篇章！”

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编辑：孙浩 马晓燕

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