中国驻巴西大使与巴西商业领袖组织在线探讨两国合作前景

杨万明大使与巴西商业领袖组织在线交流

人民网巴西利亚6月19日消息 (记者 范剑青) 当地时间6月19日，巴西商业领袖组织（LIDE）举办的“疫后中巴经贸合作机遇”主题在线交流，中国驻巴西大使杨万明大使应邀参加。LIDE主席、前工业发展和外贸部长富兰，LIDE执行总裁内托，LIDE会员企业CEO及巴主流媒体参加了在线交流活动。

杨万明大使做了主旨演讲，结合两会精神介绍中国经济及中巴经贸合作前景，并同参会企业家交流。杨大使表示，受疫情冲击，全球经济面临前所未有的风险挑战，但总体来看，中国增长的势能、市场的潜力、投资的需求和改革的红利将持续发力，助推经济长期高质量增长。这不仅有利于中国经济复苏，也将惠及后疫情时代中巴经贸合作。

杨大使表示，中巴贸易正迎来提质升级的机遇，在今年前五个月，巴西对华出口逆势增长。中巴投资合作潜力巨大，中国是巴主要外资来源国和对巴投资增速最快的国家之一。中巴新业态合作面临新机遇，两国企业可发挥各自优势，努力拓展5G、清洁能源、现代农业、线上经济等新兴产业合作，为疫情后中巴合作打造更多增长点。

杨大使表示，坚信中巴两国均能经受住疫情考验，在危机中孕新机，于变局中开新局，推动双方合作取得新的更大发展。

参加在线交流活动的巴方商界领袖们表示，巴中两国具有巨大的合作潜力，愿意在各领域深化同中国的合作。巴西与中国相互依存，在南南合作中互惠互利，中国不仅是巴西的主要出口目的地，在科技、能源、矿产、卫生与文化等各领域，中国也都是巴西的重要伙伴。

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