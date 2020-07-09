中国与巴西举行在线交流会探讨疫后基建合作

新华社巴西利亚7月8日电（记者周星竹）中国驻巴西大使馆、巴西基础设施部、中国对外承包工程商会8日共同举办中巴基础设施合作在线交流会，探讨推动疫后基建合作以提振经济。

中国驻巴西大使杨万明、巴西基础设施部常务副部长马塞洛·桑帕约、中国对外承包工程商会会长房秋晨、中葡论坛常设秘书处秘书长徐迎真，以及30多家从事对外基建合作的中资企业代表等百余人参加了交流会。

杨万明致辞说，当前，巴西各级政府都将物流体系建设作为提振疫后经济的重点，欢迎中国企业积极参与，期待两国政府、企业、商会采取灵活方式密切沟通，更好地对接巴西公路、铁路、港口等项目规划，早日启动具体项目初期商谈，探索符合双方关切的合作模式，为疫情后推进合作打好基础。

杨万明强调，中方欢迎巴方参与“一带一路”，带动双边基建合作。期待两国政府共同支持投资便利化，为两国企业营造友好、可预期的合作环境，推动疫后中巴务实合作取得新的更大发展。

桑帕约表示，中国是巴西最重要的合作伙伴，双边基建合作基础好、互补性强。着眼疫情对巴西经济带来的挑战，巴方正制定新的疫后基建规划和引资政策，希望吸引更多中国企业参与当地物流体系重点项目建设。巴方愿同中方一道，支持两国企业加强对接，创新有关项目融资及经营方式，推动疫后双边合作深入发展。

在线交流会上，巴西基础设施部官员详细介绍了巴西重点基建项目规划，并就具体项目运营模式、融资渠道、建设标准等同与会中资企业进行了交流。

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