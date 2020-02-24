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深化澜湄合作  共同应对挑战

本报赴老挝特派记者  孙广勇

2020年02月24日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　澜沧江—湄公河合作第五次外长会近日在老挝万象举行。此次澜湄合作外长会是在防控新冠肺炎疫情的特殊背景下举行的，彰显了澜湄国家命运与共、共克时艰的精神。

　　此次会议上，中方提出推动澜湄合作与“陆海新通道”结合，助力建设澜湄流域经济发展。中方的提议得到澜湄国家的积极响应。老挝外长沙伦赛表示，老挝是一个陆锁国，没有出海口、道路条件差，交通物流成本高，迫切希望加强该区域内的基础设施建设和互联互通。农业是老挝的基础经济，如果通过澜湄农业合作机制，老挝农产品销售到14亿人口的中国市场，将极大满足老挝的出口需求。

　　泰国外长敦表示，澜湄国家在互联互通、跨境经济、产能、水资源管理、农业减贫等领域进行深入合作，有助于促进各国经济发展，惠及各国所有民众。中方提出的2020年澜湄合作专项基金将为澜湄六国152个项目提供支持，这些项目令人振奋。

　　沙伦赛说，这次澜湄外长会聚焦合作，谋划澜湄国家未来的和平与繁荣，将为区域发展带来丰硕成果。澜湄合作成立以来，深化各国全方位务实合作，澜湄六国积极扩大共同利益，建设睦邻友好关系。未来合作将不断拓展新的领域，进一步加强成员国合作，共建澜湄经济发展带。

　　澜湄合作机制2015年正式启动以来，成为增进澜湄六国人民相互了解的纽带。中方主办的“湄公河光明行”让柬埔寨、老挝、缅甸大量白内障患者重见光明，很多湄公河国家学生前往中国留学。在澜湄合作专项基金支持下，澜湄六国实施了大量惠及民生的中小型项目，为流域国家经济社会发展作出重要贡献。

　　澜湄流域近来遭遇严重旱情，水资源管理是湄公河国家普遍关心的议题。澜湄六国外长认为，通过澜湄合作，将能更好地管理和利用水资源。中方表示，中国在自身同样受到旱情之害，上游降水量严重不足的情况下，克服困难，紧急增加了澜沧江下泄流量，帮助湄公河国家缓解旱情。此外，中方还将积极考虑同湄公河国家分享全年水文信息。

　　老挝自然资源与环境部部长宋玛说：“在澜湄框架下进一步加强合作，确保水资源合理和可持续利用，对流域各国意义重大。2016年湄公河国家遭受严重旱灾，中方及时提供应急补水，有效缓解了湄公河下游国家旱情，包括老方在内的湄公河国家一直都不会忘记中国的帮助。中国在老挝国家水资源信息数据中心项目建设、典型河流流域综合规划、人力资源培训等方面给予了大力支持，这将极大促进老挝气象水文和水资源管理领域的能力建设。”

　　亚洲基础设施投资银行投资运营部主任素披表示，澜湄合作为该地区的经济发展提供了有力的支撑，是促进该区域经济发展的重要引擎。当前，澜湄国家面对重大机遇和挑战，应进一步凝聚共识、加强合作，共同推动澜湄合作不断迈上新台阶，为次区域经济可持续增长做出更大贡献。

　　（本报万象2月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月24日 16 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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