徐祥丽 王禹蘅

“中国DeepSeek公司在发展人工智能大模型方面取得前所未有的突破”“有国家担心自身国家安全受到影响”“如何看待中美在科技领域的竞争？”“2025年金融支持科技创新方面还有哪些举措？”全国两会期间，多位外媒记者的提问，再次将中国科技发展置于全球聚光灯下。

从“DeepSeek”“具身智能”“6G”这些两会热词，回溯到“两弹一星”成功发射、嫦娥六号首次月背采样、“梦想号”钻探船探秘大洋、再到5G、量子计算……中国的科技创新不断突破全世界的想象。国际社会的目光里，既有对中国创新能力的赞赏，也夹杂着部分担忧与焦虑。

透过全国两会和一场场新闻发布会，人们能清晰洞察“中国科技为什么行”。

制度优势提供坚实保障——政府工作报告提出“持续推进‘人工智能+’行动”；资本市场通过科创板、北交所等改革精准服务科技企业，形成“政策引导+市场驱动”的创新生态。

开放包容激发创新活力——政策支持、多元投入与企业主体地位的强化形成合力，营造出宽容失败、鼓励探索的创新氛围；DeepSeek通过开源共享为全球贡献“中国智慧”，这与安卓系统、ARM技术等国际成功案例的路径不谋而合。

自主创新走出自强之路——正如外交部长王毅在回答外媒记者提问时所说，中国的科技发展并非一片坦途。即便是在封锁和打压的暴风雨中，中国仍以“哪吒闹海”“一飞冲天”的勇毅和魄力，走出了一条高水平科技自立自强之路。

以科技创新为引擎，以开放合作为底色，以增进人类福祉为目标，中国的科技自强之路，不仅是对外媒关切的回应，更是中国向世界传递的科技发展观。

面对人工智能带来的新课题，中国政府高度重视风险防范。

正如娄勤俭在十四届全国人大三次会议新闻发布会上所回应的，中国依法保护数据隐私和安全，同时反对泛化“国家安全”概念，反对将经贸科技问题政治化，中方提出《全球人工智能治理倡议》，推动弥合科技鸿沟，避免科技创新成为“富国和富人的游戏”。

中国科技发展始终秉持“计利当计天下利”的胸怀。

在实践层面，中国技术成为发展中国家转型升级的助推器。在前不久落幕的世界移动通信大会上，中国企业荣获多个奖项，中国机器人产品备受关注；沙特阿美等公司引入DeepSeek技术，提升运营效率；中国同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，印证了中国方案的国际适配性。

在理念层面，中国始终反对将科技问题政治化。从5G技术的全球合作到人工智能治理规则的共商共建，中国始终主张“科学技术不应成为编织铁幕的工具”。中国认真落实《全球人工智能治理倡议》，发布《人工智能能力建设普惠计划》，积极推动全球科技合作。这种以共享替代独占、以合作消弭隔阂的科技观，恰是对所谓“竞争焦虑”的最好回应。​

从全国两会的窗口望去，中国科技发展的图景愈发清晰：这里有年轻科研团队“挑大梁”的创新锐气，有金融体系“精准滴灌”的制度智慧，更有“与全球共享星辰大海”的格局担当。面对外部打压，中国以“哪吒闹海”的魄力突围；面对人类共同挑战，中国以“东流之水”的胸怀推动合作。

历史终将证明，唯有坚持开放创新、携手应对风险，才能让科技真正成为照亮人类未来的明灯。正如政府工作报告所宣示的——“激发数字经济创新活力”，这既是中国对自己的期许，也是对世界的承诺。

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(责编：王禹蘅、张悦)