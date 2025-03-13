本报记者 马 菲 李应齐 周 輖 陈尚文

加纳通讯社记者斯蒂芬·阿散蒂（右一）在中国全国两会期间采访。

本报记者 马 菲摄

全国两会是中国政治生活中的大事，吸引了不少外国记者采访。他们齐聚北京，通过报道让世界感受中国全过程人民民主的活力，以及中国高质量发展的脉动。接受本报记者采访的外国记者表示，通过中国全国两会这扇窗口，他们得以更加深入观察中国的民主政治实践，了解中国推进现代化建设的新举措，共同瞩望中国与各国共同发展的美好未来。

“发出致力于和平发展与合作共赢的信号”

十四届全国人大三次会议外交主题记者会举行当天，埃及《今日消息报》主编艾伊曼·阿米尔早早来到梅地亚中心新闻发布厅，“抢到了”正对发言席的座位。此前一天，他参加了山东代表团开放团组会议。连日来，艾伊曼穿梭在中国全国两会的会场，希望在有限的时间内探寻更多中国发展密码。

“我们对中国在民生、科技、教育等领域的发展很感兴趣，希望能把相关经验通过新闻报道介绍给埃及读者。”艾伊曼告诉记者，这是他首次来到中国，北京良好的城市风貌、先进的基础设施、便捷的生活体验都让他赞叹不已，“让我印象最深刻的还是热情友好的中国民众，他们像我的家人一样。”

作为埃及最重要的报纸之一，《今日消息报》长期关注中国发展。“中国通过全国两会发出致力于和平发展与合作共赢的信号，这将对全球稳定与繁荣产生积极影响。”艾伊曼特别关注今年的政府工作报告中与“科技创新”“绿色低碳发展”“国际合作”等相关的内容。他表示，中国全国两会不仅是中国国内凝聚共识的关键平台，也为寻求发展的其他国家带来启示。

“培育壮大新兴产业、未来产业”“培育绿色贸易、数字贸易等新增长点”“推动高质量共建‘一带一路’走深走实”……艾伊曼表示，相信今年中国全国两会释放的政策红利在惠及中国人民的同时，也会给世界各国带来更多发展机遇。“我期待埃中两国能在科技、可再生能源等领域进一步加强合作。作为记者，我将积极报道中国发展和埃中合作，为增进两国之间的了解和互信作出更多贡献。”艾伊曼说。

“推动国家发展，造福人民群众”

“中国全国两会是观察中国民主政治的重要窗口。来自中国各地的代表委员齐聚一堂，坦诚建言、共商国是，致力于推动国家发展，造福人民群众。”巴基斯坦联合通讯社驻华记者阿斯加尔在接受记者采访时表示。

巴基斯坦联合通讯社是巴基斯坦国家通讯社，也是巴基斯坦最具影响力的媒体之一。阿斯加尔已连续9年参与中国全国两会的报道工作。“今年，我继续关注中国的发展举措。”阿斯加尔表示，中国实现8亿贫困人口全部脱贫，极大鼓舞了包括巴基斯坦在内的广大发展中国家。今年的政府工作报告再次提到“毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果”，“我们希望学习借鉴中国的脱贫理念与经验”。

阿斯加尔参加了今年湖北代表团开放团组会议。“从湖北的发展中，可以真切感受到中国的发展脉搏。”他表示，巴基斯坦现在有超过1000名学生在湖北留学，这将为推动两国发展培育更多人才，也是两国深入交流的具体体现。

“近年来，中国在科技创新领域取得显著进展，有力地推动了中国经济的高质量发展。”阿斯加尔向记者透露，他在工作中经常使用中国人工智能模型DeepSeek，“它如同一位出色的老师，帮助我更好地理解与中国相关的文化和知识。”

不久前，中巴两国签署了《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，这标志着中国政府将首次为外国选拔训练航天员，中国空间站将迎来首位外籍航天员。“这是巴中航天合作历程中具有里程碑意义的时刻。”阿斯加尔对此深感振奋。他表示，中国在科技领域倡导并践行开放、公平、公正、非歧视的合作理念，以实际行动让科技赋能更多发展中国家。

“中国的发展目标和长远规划终将实现”

现场聆听今年的政府工作报告后，古巴拉丁美洲通讯社记者伊绍拉·迭斯表示，今年的政府工作报告清醒认识到中国目前面临的内外部挑战，对“十四五”规划收官之年的关键任务作出部署，提出了扩大高水平对外开放、大力鼓励外商投资、促进民营经济发展、持续推进“人工智能+”行动、推动传统产业改造提升等多方面举措来巩固增长动力。

会议期间，通过“代表通道”“委员通道”“部长通道”等，代表委员们讲述社情民意、展现履职风采，热烈的气氛让伊绍拉·迭斯印象深刻。“这些采访渠道为记者提供了与代表委员互动的良好机会。”伊绍拉·迭斯说。

伊绍拉·迭斯撰写了数十篇有关中国全国两会的报道。她表示，拉丁美洲通讯社高度关注中国经济相关议题，包括中国进一步全面深化改革开放、扩大内需、优化营商环境的政策举措，人工智能和电动汽车等新兴领域的发展，吸引外资的成效等。“我们也关注拉中合作进展以及中国在推动全球南方发展中发挥的重要作用。”

伊绍拉·迭斯说：“中国全国两会向世界传递出信心与力量。通过报道中国全国两会，我更加坚信：无论面临怎样的内外部挑战，中国的发展目标和长远规划终将实现。”

《 人民日报 》（ 2025年03月13日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)