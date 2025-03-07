王毅：美方如果一味施压，中国必将坚决反制

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈及中美关系。

王毅表示，相互尊重是国与国交往的基本准则，也是中美关系的重要前提。任何一个国家都不能幻想一边对华打压遏制，一边与中国发展良好关系。这种“两面人”的做法不仅不利于双边关系的稳定，也无法建立起彼此的互信。

王毅表示，你提到了芬太尼，首先要讲清楚，中国一贯坚决打击贩毒制毒，是当今世界禁毒政策最严格、最彻底的国家。早在2019年，我们就应美方请求，在世界上率先列管所有芬太尼类物质。而芬太尼在美国的滥用是美国自身要面对和解决的问题。中方本着人道主义精神，为美国提供了各种帮助，美方不应以怨报德，更不能无端加税，这不是负责任的大国所为。

王毅表示，“行有不得，反求诸己”。美国应该复盘一下，你们从这些年的关税战、贸易战中得到了什么？贸易逆差是扩大了，还是缩小了？制造业的竞争力是上升了，还是下降了？通胀是好转了，还是恶化了？民众的生活是变好了，还是变糟了？中美经贸关系是相互的、对等的。如果选择合作，将实现互利共赢；如果一味施压，中国必将坚决反制。

王毅表示，作为当今世界最大的发展中国家和发达国家，中美都将在这个星球上长久存在下去，因此必须和平共处。正如习近平主席今年初在与特朗普总统通话时指出的，冲突对抗不应成为选择。中美两国拥有广泛共同利益和广阔合作空间，可以成为伙伴，相互成就，共同繁荣。

王毅表示，中方将继续按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，致力于中美关系的稳定、健康、可持续发展。同时，希望美方能倾听两国人民的声音，认清历史发展的大势，客观理性地看待中国的发展，积极务实地开展对华交往，同中方一道，共同走好既有利于两国、又造福世界的中美正确相处之道。