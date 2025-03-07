王毅谈中日关系：借台湾生事，就是给日本找事

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大三次会议外交主题记者会上谈中日关系。

王毅表示，去年11月，中日两国领导人达成重要共识，同意按照四个政治文件精神，全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系。在双方共同努力下，两国关系呈现改善发展的积极势头。我们欢迎两国各界加强往来，深化互利合作，改善国民感情，这些都是符合双方长远利益之举。对于你提到的日方一些具体关切，中方将秉持负责任态度，依法依规妥善处理。

王毅强调，今年是中国人民抗日战争胜利80周年。铭记历史，是为了更好开创未来。淡忘历史，就会迷失前进方向。当年，日本军国主义曾对中国和亚洲各国人民犯下残暴罪行，也给日本人民带来深重灾难。防止军国主义阴魂复活，是日本时刻不可松懈的应尽义务，也是中国和亚洲人民不可挑战的坚定意志。在良知和诚信的检验面前，日本应当恪守和平宪法精神，继续走和平发展之路。

王毅说，一个中国原则是中日关系的政治基础。台湾回归中国已经80年了，日本仍有人不思反省，与“台独”势力暗通款曲。我们要正告这些人，与其鼓吹“台湾有事，日本有事”，不如谨记，借台湾生事，就是给日本找事。

王毅表示，中日交往源远流长，日本应当最了解，中国是热爱和平的力量，讲信修睦的邻邦。上千年来，中国给日本带来的，从来都是机遇，而不是威胁。面对历史大变局，什么是为邻之道，什么是大势所趋，日方有识之士应当深思熟虑，从善而行。