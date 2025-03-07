人民网记者 黄炜鑫

在肯尼亚蒙内铁路的轨道上，疾驰的列车不仅承载着东非大地的希望，也见证着许多肯尼亚女性的蜕变与成长。作为中肯共建“一带一路”合作的旗舰项目，蒙内铁路不仅带来了先进的中国铁路技术、促进了当地的经济发展，还为肯尼亚女性打开职业发展新天地，架起了两国人民交流的桥梁。

打破传统：肯尼亚历史上首批女机车司机的成长路

艾丽丝·穆古尔·吉陶紧握操作杆，专注地盯着前方轨道。作为肯尼亚历史上首批女机车司机之一，她用自己的努力打破了男性主导的职业壁垒。2017年5月31日，蒙内铁路正式通车时，吉陶获得驾驶总统专列的殊荣，载着时任肯尼亚总统肯雅塔驶向国家发展的历史性时刻。那一刻，她不仅证明了自己的能力，更点燃了无数肯尼亚女性的梦想。

吉陶曾到中国接受铁路技术培训，从信号系统到机车维护，她认真学习每个细节。“中国师傅毫无保留地教我们。”回国后，她把学到的知识运用在工作中，取得了骄人的成绩。2024年，她获得“非洲之星年度员工”称号。这位“东非火车头上的玫瑰”用行动证明性别不是能力的限制，勇气与坚持才能定义人生的轨迹。

吉陶在驾驶客运列车。非洲之星铁路运营公司供图

创新实践：配件库里的中肯合作

在机务车间的配件库里，安娜贝尔·姆瓦乌拉·万博伊拿着清单熟练查找零件。作为翻译兼仓库管理员，她既要准确转换技术术语，又要管理数千种零件编号。“开始连‘轴承’的英文都记不住，现在闭着眼睛都能找到。”她笑着说。

与中国同事的合作激发了万博伊的创新活力，她的团队开发出双语库存管理系统，把零件名称配上中英文对照，使错误率下降70%。这个系统后来推广到全线仓库，成为高效管理的重要工具。工作之余，她与中方员工一起交流，包饺子、学书法，用斯瓦希里语教唱中文歌。“文化差异不是隔阂，而是灵感的源泉。”现在她的笔记本上密密麻麻写满中文笔记，而中国同事的问候语中也多了几句地道的“Jambo”（斯瓦希里语“你好”）。

万博伊和同事在检查机务车间配件库。非洲之星铁路运营公司供图

技术转移：信号控制室里的沟通桥梁

“左进路确认，发车信号开放。”在内罗毕信号控制中心，玛丽·恩古雷·穆托尼用流利的中文与调度员沟通。三年前还是中文初学者的她，如今已成为中肯技术转移的关键纽带。“语言是打开技术之门的钥匙。”她感慨道。从夜班列车调度规则的修订，到信号系统的本土化适配，穆托尼与中方导师并肩作战，将晦涩的术语转化为可操作的方案。

穆托尼的成长见证着蒙内铁路技术转移进程。自2022年起，本着“授人以渔”的精神，铁路运营方中国路桥非洲之星铁路运营公司逐步向肯尼亚铁路局移交标轨铁路技术成熟人员。肯方员工逐渐接管多个核心岗位，穆托尼也从“铁路小白”蜕变为独当一面的管理者。“中国师傅教会我们技术，我们要向师傅们证明，依靠丰富的中国经验和先进的中国设备，肯尼亚‘徒弟’们也能独立运营这条铁路。”现在她也开始带徒弟，将经验倾囊相授，培训肯尼亚标轨铁路技术新人，让中国铁路技术和经验代代相传，扎根非洲土壤。

穆托尼在给同事讲解信号控制工作原理。非洲之星铁路运营公司供图

平凡岗位：洗衣房里的幸福答卷

在内罗毕机务段洗衣房，娜奥米·阿蒂诺·奥皮约熟练操作着烘干机。七年前她连机器按钮都不敢碰，现在已是操作能手。“中国同事手把手教我，现在闭着眼都能拆装滚筒。”这份工作改变了她的生活：孩子学费有了着落，全家住进砖房，餐桌上常飘着肉香。

洗衣房也是文化交流的小天地。奥皮约学会中文问候，中国同事爱上肯尼亚传统舞蹈。2024年她被评为年度“先进员工”，领奖时激动地说：“没想到洗衣工也能获得认可。”她的故事证明，每个岗位的努力都值得尊重。

奥皮约在维护机务调度室工作环境。非洲之星铁路运营公司供图

四位女性，不同岗位，共同信念。在蒙内铁路项目上，技术转移打破了发展鸿沟，性别平等重塑了职业可能，而中肯青年的携手，让友谊跨越山海。正如吉陶所说：“这条铁路是无数人梦想的连接。”当列车飞驰向前，它运送的不只是货物旅客，更是合作共赢的时代强音。（李佳璇对本文亦有贡献）

(责编：张悦、杨牧)