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中国援南苏丹医疗队搭建“健康桥梁”

2025年03月01日10:11 | 来源：新华网
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2月26日，第12批中国援南苏丹医疗队儿科医生在南苏丹首都朱巴的朱巴教学医院的新生儿病房为儿童检查。新华社记者 王冠森 摄
2月26日，第12批中国援南苏丹医疗队儿科医生在南苏丹首都朱巴的朱巴教学医院的新生儿病房为儿童检查。新华社记者 王冠森 摄
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中国第12批援南苏丹医疗队于2024年9月4日抵达南苏丹首都朱巴。援外期间，医疗队员在朱巴教学医院、朱巴健康科学学院、朱巴大学等当地教学机构开展诊疗和教学工作。截至2月24日，医疗队接诊门诊患者7124人次，开展手术81台。

2011年，南苏丹正式宣布独立。自2012年起，中国开始派遣援南苏丹医疗队。

(责编：曹欣悦、贾文婷)分享让更多人看到

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