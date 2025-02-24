2024年，“低空经济”首次写入政府工作报告。一年来，海外媒体持续关注——

本报记者 李嘉宝

近日，安徽省亳州市蒙城县乐土镇屈庙村田间，农机技术人员（左三）向飞手介绍植保无人机作业的安全要求及注意事项。

胡卫国摄（人民图片）

1月18日，在湖南省常德市柳叶湖龙翔低空飞行营地，游客乘坐固定翼飞机体验飞行。

新华社记者 陈思汗摄

“一架架无人机在空中来回穿梭，各自在划定的路线上飞行。有人坐‘空中出租车’出行，有人在派送紧急救援物资，外卖和包裹从天而降。这些科幻片情节正一步步在中国成为现实。”近日，新加坡《联合早报》网站刊文，描述中国各地“低空经济”“展翅上腾”的发展态势。该报道指出，作为新赛道的“低空经济”已成为中国多地的新经济增长点。

2024年，“低空经济”首次写入政府工作报告。一年来，从中央到地方，支持政策密集出台，中国“低空经济”蓄势高飞，引发海外媒体高度关注。据中国民用航空局预估，2025年中国“低空经济”市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。

人飞于天，货行于空，应用场景日趋多元

“人飞于天，货行于空”。当前，“低空经济”的应用场景不断拓展。

新加坡《联合早报》关注到几个具体案例：中企峰飞航空的电动垂直起降飞行器“盛世龙”仅用20分钟，就完成从深圳至珠海的“空中出租车”试飞；中企美团仅用6分37秒就将一杯热梨汤送到北京八达岭长城降落点。该报道指出，除了“空中出租车”、无人机派送外卖和救援物资等，“低空经济”也可用于高效物流、航拍测绘、农林植保、旅游观光、港口管理、海事巡查、巡护巡检等。

俄罗斯《独立报》刊文称，截至2024年12月，美团无人机已在中国多个城市开通53条航线，累计完成订单超过40万单。该服务为客户在不同地点提供广泛的配送选择：从办公室、住宅区、图书馆到中国长城等旅游景点。此外，现代飞艇也是中国“低空经济”的一部分。去年8月，中国民用载人飞艇“祥云”AS700以每小时60公里的速度在500米的高度进行了首次试飞。这种单舱载人飞艇最多可容纳10人，主要用于低空旅游。

2024年8月，中国自主研发的大型双发无人运输机在四川自贡凤鸣通航机场进行了首次飞行试验，取得成功，引发外媒关注。路透社称此次试飞“为中国拓展‘低空经济’奠定了新的里程碑”。Interesting Engineering网站刊文称，这架飞机的特点在于易装卸、可靠、安全、智能，这一机型的推出将有助于中国增强航空货运能力，为“低空经济”创造新的智能物流解决方案。

除了货运功能，中国无人运输机的环保作用也受到外媒关注。尼泊尔《加德满都邮报》、巴基斯坦《论坛报》和亚洲金融网等媒体指出，尼泊尔已经决定使用中国无人运输机清理喜马拉雅山上的垃圾，这一垃圾清运合作项目是此类无人运输机最值得关注的海外项目之一。未来，这种无人机还有望实现山区救援作用。

政策加力支持，推动“低空经济”起飞

一段时间以来，中国发展“低空经济”的政策环境不断优化。多家外媒认为，这是推动“低空经济”起飞的关键因素之一。

新加坡《联合早报》指出，许多观点将2024年形容为中国“低空经济元年”，多个指标性事件都在这一年发生。比如：“低空经济”被写入政府工作报告；中共二十届三中全会明确提出，发展通用航空和低空经济；中国国家发展改革委低空经济发展司正式挂牌成立等，外界认为，该机构将肩负起发展“低空经济”的“关键性协调作用”。

“过去一年多来，中国‘低空经济’在探索中持续推进发展，2025年将是‘低空经济’全面提速、创新发展之年。”全国人大代表、西安科为航天科技集团董事长周曙光建议，应在国家层面依托高速路网加快建设“智能低空天网”，将其作为国家发展“低空经济”的战略部署和国家重大新型基础设施。

政策端与产业端、需求端同频共振，多家外媒看好中国“低空经济”发展前景。

路透社报道称，中国放宽空域限制，鼓励“低空经济”发展，试飞机型的有效载荷越来越大。该媒体还指出，中国将“低空经济”视为新的增长引擎，将“垂直交通”视为客运和货运等领域的“新质生产力”。

西班牙《阿贝赛报》网站认为，中国政府发展“低空经济”的相关倡议，是一项宏伟的计划。中国将在位于南方地区的大湾区大量建设垂直起降场地、开设众多空中航线。不少电动垂直起降飞行器制造商和供应商已经加入其中，因为没有人愿意在该领域落后。

西班牙《机密报》网站指出，在“低空经济”领域，中国正面临令人难以置信的经济机遇。中国正在推动这种新经济业态的发展。

据英国《金融时报》网站援引业内人士的观点称，得益于监管机构的支持、技术上的突破以及中国物流行业的激烈竞争，中国的低空产业正逐步取得领先地位。评估显示，电动垂直起降航空器的市场规模不断扩大，其潜在客户将来自航空公司、物流、应急服务、农业、旅游和安保等诸多领域。

创新令人惊叹，开拓海外市场

作为新质生产力的典型代表，“低空经济”的发展离不开创新驱动。当前，中国大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。在“低空经济”领域，“中国智造”在海外市场越来越受欢迎。

近日，英国广播公司发布《不只是DeepSeek：‘中国制造2025’如何让中国崛起》的报道，称赞中国近年来的发展成就。该报道认为，在无人机、人工智能、新能源等高科技领域，中国的创新速度和广度令人惊叹。该报道还指出，中国的科技进步不仅重塑了全球科技格局，更为未来技术发展树立了新标杆，将对国际发展格局产生深远影响。

西班牙《阿贝赛报》网站关注到，中国峰飞公司的“盛世龙”飞行器可容纳4名乘客和1名飞行员，配备纯电动推进系统，能以每小时200公里的巡航速度飞行250公里。凭借其效率和多功能性，“盛世龙”成为“空中出租车”的理想选择。目前，公司已向日本客户交付了“盛世龙”，该客户将在大阪世博会等大型活动中使用该飞行器。

据法国《回声报》报道，中国的亿航智能公司已经在销售一种完全自主垂直起降的小型电动航空器，它能够以每小时90公里的速度搭载两名乘客飞越30公里的距离。这家公司生产的EH216-S成为第一款获得中国民航部门认证的无人驾驶载人电动垂直起降航空器。该公司负责人介绍：“我们在中国销售这款航空器，同时也在其他国家销售。例如，我们收到了阿布扎比100架的订单。”

据俄罗斯《独立报》报道，2024年12月，美团公司宣布，迪拜民航局为其无人机业务的海外品牌Keeta Drone颁发了阿联酋首张超视距无人机配送商业运营资质证书。现在，这家中国公司正在将食品、药品和其他必需品快速运送到专门划定的飞行地点。中国已向迪拜交付了无人机和自动化“机场”，并部署了一个智能调度系统，用于组织货运无人机的飞行。

(责编：岳弘彬、牛镛)