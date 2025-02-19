人民网记者 管克江

迪拜火锅店里的川剧变脸表演。 人民网记者 管克江摄

作为东西方交流的重要枢纽，阿联酋迪拜以其开放的商业环境和对多元文化的包容性闻名。近年来，中国餐饮文化在迪拜迅速崛起，不仅成为当地华人社区的“乡愁慰藉”，更凭借独特的味觉体验和创新融合，逐渐赢得阿拉伯消费者和各国游客的青睐。

近日，迪拜美食博主基亚尼在他的社交媒体账号上发了一个关于火锅的视频。视频中他介绍了自己探访迪拜小龙坎火锅店的经历，表示“这里有令人垂涎的美食，让你直接穿越到成都”。这个视频得到数千点赞，成为基亚尼最受欢迎的美食视频之一。像基亚尼一样，被中餐吸引的当地美食博主还有很多。

这家火锅店的位置在华人聚居区，但40%的客人来自世界各地。记者前去采访的当天，餐厅包厢都已订满，大堂卡座平均翻台两次。在迪拜居住40多年的饮料经销商克林特带着全家人在涮火锅。他说，他和中国有贸易往来，经常到中国各地出差，也在成都吃过四川火锅。“中国美食是中国文化的一部分。在中国，一起吃饭是朋友间加深了解的最好途径。我非常享受同中国朋友一起吃火锅、唱卡拉OK的经历。今天已经是第三次和家人来。”

伊朗裔客人谢拉则是第一次吃火锅。“我不知道吃火锅是什么样子，来之前还担心会不适应。没想到，一进餐厅就被这里的装修风格和用餐氛围感染了。这次是我们几个生意伙伴一起聚餐，我特别喜欢大家团坐在热腾腾的火锅旁，一边聊天一边涮锅的感觉。”

迪拜小龙坎火锅店投资方、迪拜欧迈集团董事长潘国余表示，餐厅采用中式传统装修风格。“在食材方面，我们既保持原汁原味，也在考虑到当地的风俗习惯上，就菜品做了一些创新。”

长居迪拜的哈迪来自黎巴嫩，他曾经在西安生活工作了3年，非常喜爱中国文化。他对西安面食情有独钟，希望以一个外国人的身份，把中国美食文化介绍给世界。哈迪在迪拜创立了主打西安面食的中餐厅，来自世界各地的美食爱好者都对哈迪的中餐赞不绝口。哈迪不仅是餐厅老板，更是餐厅主厨。除了在餐厅为食客烹饪西安好面，哈迪还在社交媒体上教做中国面点，粉丝超过一万人。

近年来，在迪拜，中国茶饮店如雨后春笋般涌现。手握一杯中式奶茶成为迪拜商场里一道新的风景线。中东人酷爱甜食，也有喝奶茶的传统。随着中式奶茶进入迪拜，喝奶茶变得更加时尚，也成为当地人了解和体验中国文化的一扇窗口。

美食的交流不仅是味觉的融合，更是文化的共情。为此，当地火锅店安排了川剧变脸、甩面秀、古筝弹奏等表演，还提供传统服饰供客人打卡拍照。克林特四岁的女儿对变脸表演充满好奇，甩面表演博得阵阵掌声。客人们在享受中国美食的同时，还被中国文化深深吸引。

“火锅店的装修是古香古色的川西风格，包厢名字也具有蜀地文化特征，比如青梅煮酒、三顾茅庐、桃园结义等，每当有外国朋友问起包厢名义的含义，我们都会仔细解释其历史典故，在做好美食的同时讲好中国故事。”潘国余希望，能让更多人从喜欢川味火锅到喜欢中国美食，再进一步从喜欢中国美食变成中国文化的爱好者。

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