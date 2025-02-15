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王毅在第61届慕尼黑安全会议“中国专场”上的主旨讲话（全文）

2025年02月15日06:02 | 来源：新华网
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新华社德国慕尼黑2月14日电

坚定做变革世界中的建设性力量——在第61届慕尼黑安全会议“中国专场”上的主旨讲话

王毅

（2025年2月14日，慕尼黑）

尊敬的霍伊斯根主席，

各位朋友，各位同事：

我们所处的是一个更加变乱交织的世界，大家都关心这个世界今后向何处去。借用今年慕安会报告的主题来回答，那就是走向多极化。80年前联合国成立时只有51个会员国，到今天是193个国家共乘一艘大船，多极化的世界既是历史的必然，也正在成为现实。

多极化是否会带来动荡失序、冲突对抗？是否意味着大国主导、弱肉强食？中国给出的答案是，应当推动平等有序的世界多极化。这是习近平主席提出的又一重大主张，也是我们对多极世界的真诚期许。中国必将是多极体系中的确定性因素，将坚定做变革世界中的建设性力量。

在此，我表达4点看法。

一是应倡导平等相待。列强争霸曾给人类带来灾难，两次世界大战殷鉴不远。殖民体系也罢，中心-外围体系也罢，不平等的秩序注定土崩瓦解。世界各国独立自主风起云涌，国际关系民主化不可阻挡。坚持权利平等、机会平等、规则平等，应当成为建设多极世界的基本原则。

正是秉持这样的原则，中国主张大小国家一律平等，呼吁提升发展中国家在国际体系中的代表性和发言权。这不会导致“西方的缺失”，而将促进世界的正和。慕安会近年邀请更多“全球南方”国家代表参加，这是明智之举。每一个国家的声音都应得到倾听，每一个国家都可在多极格局中找到自身的位置、发挥自己的作用。

二是应尊重国际法治。中国有句古话，没有规矩，不成方圆。联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，也是建设多极世界的重要基石。当今世界乱象频出，一个重要原因就是有些国家迷信实力至上，打开了丛林法则的潘多拉盒子。实际上，国家不论大小强弱，都是国际法治的利益攸关方。多极格局不能是无序的状态，如果没有了规矩，昨天在餐桌边，明天就可能在菜单上。大国要带头讲诚信、讲法治，坚决摒弃言行不一、零和博弈。

正是基于这样的观点，中国坚定维护国际法治权威，积极履行国际责任和义务，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织和600多项国际公约，从不搞例外主义，更不搞“合则用不合则弃”，为当今不确定的世界提供了最大的确定性。我要强调的是，在遵守国际法上不能搞双重标准，尊重各国的主权和领土完整就应该支持中国实现完全统一。

三是应践行多边主义。面对层出不穷的全球性挑战，没有哪个国家能独善其身，搞本国优先只会造成各方“多输”。联合国是践行多边主义、推进全球治理的核心平台，已经为各国遮风挡雨近80年，未来的多极世界更加需要联合国。对于这座大厦，我们应该固本强基而不是拆梁毁柱；对于治理全球难题，应该共担责任而不是唯利是图；对于共同挑战，应该团结应对而不是阵营对抗。

正是本着这样的理念，中国坚持真正的多边主义，倡导共商共建共享的全球治理观。我们坚定维护联合国权威和地位，承担着超过20%的联合国会费。我们切实履行《巴黎协定》，建成世界上最大清洁发电体系。

我们还提出并落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为完善全球治理提供公共产品。

四是应坚持开放共赢。发展是破解各种难题的钥匙，多极世界应当是各国共同发展的世界。保护主义不是出路，滥加关税没有赢家。“脱钩断链”断的是机遇，“小院高墙”封的是自己。应当坚持开放合作，以普惠包容的经济全球化来支撑平等有序的世界多极化。

正是朝着这样的目标，中国坚定同各国共享发展机遇。有位澳大利亚学者把中国称为“赋能型大国”，我认为很形象。去年中国GDP增长5%，对世界经济增长的贡献率接近30%，担当起全球经济增长的重要引擎，向世界释放超大规模市场红利。中国愿推动高质量共建“一带一路”同欧盟“全球门户”战略对接，赋能彼此，也赋能世界。

各位朋友，

中方始终认为欧洲是多极世界的重要一极，中欧双方是伙伴而不是对手。今年是中欧建交50周年。中方愿同欧方用好这一契机，深化战略沟通和互利合作，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

谢谢！

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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