新华社德国慕尼黑2月14日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席慕尼黑安全会议，在“中国专场”发表题为《坚定做变革世界中的建设性力量》的致辞。

王毅说，多极化的世界既是历史的必然，也正在成为新的现实。推动构建平等有序的世界多极化是习近平主席提出的又一重大主张，也是我们对多极世界的真诚期许。中国必将是多极体系中的确定性因素，将坚定做变革世界中的建设性力量。王毅阐述了中方对多极化的四点看法。一是应倡导平等相待。二是应尊重国际法治。三是应践行多边主义。四是应坚持开放共赢。

王毅强调，中方始终认为欧洲是多极世界的重要一极。中欧双方是伙伴而不是对手，中方愿同欧方以今年中欧建交50周年为契机，深化战略沟通和互利合作，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

王毅还就国际秩序、乌克兰危机和中美关系等回答了现场提问。

与会期间，王毅还分别会见了欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯、德国外长贝尔伯克、西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯、阿根廷外长韦特海因、北约秘书长吕特等。

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