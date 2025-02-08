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中泰友谊金色50年 | 泰国总理佩通坦：相信两国关系会持续稳步发展

孙书宇 武妍虹 马康美
2025年02月08日19:24 | 来源：人民网-国际频道
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泰国总理佩通坦（左）接受人民网采访。人民网 孙书宇摄

泰国总理佩通坦（左）接受人民网采访。人民网 孙书宇摄

2025年是中泰建交50周年，半个世纪以来，两国关系不断深化，在政治、经济、文化等领域取得丰硕成果。近日，来华进行正式访问的泰国总理佩通坦接受了人民网采访，分享了双边关系发展的最新成果，并强调了两国深厚的友谊以及未来合作的巨大潜力。

佩通坦表示，自己在北京会见了习近平主席，还受邀前往哈尔滨出席第九届亚洲冬季运动会开幕式。此次会面是自秘鲁之后与习近平主席的第二次会面。她表示，习主席为人亲切、待人温和、热情果断、思路清晰，给她留下了深刻的印象。2022年，习近平主席在访问泰国期间，与泰方领导人就构建中泰命运共同体达成了重要共识。佩通坦对这一共识表达了积极评价，并指出，泰中双方此次就一些新政策进行了深入交流，互相听取了宝贵意见。

谈及本次亚冬会，佩通坦表示，十分荣幸参加本次亚冬会的开幕式，希望吸引更多泰国民众关注这一赛事。她强调，体育赛事不仅仅是竞争与胜负，更有助于建立国家间的关系，促进各国之间的理解。她欢迎中国人民也能够体验泰国的重要体育项目——泰拳。

泰国位于“一带一路”重要节点，在共建“一带一路”框架下，中泰在经贸、旅游、文化、减贫等领域深化合作，为巩固发展两国全面战略合作伙伴关系不断夯实社会基础。佩通坦表示，2月4日，泰国内阁已批准中泰铁路二期工程项目决议。这一项目将进一步促进泰国、老挝和中国之间的贸易往来，并为三国企业提供更多合作机会。她相信，这条铁路的建成将进一步推动泰中之间的人员流动与经贸合作，为两国带来积极影响。

除了基础设施领域的合作，佩通坦还强调了两国在文化和旅游方面合作的重要性。泰中两国在文化上的相似性为双方合作奠定了坚实的基础。尽管自己不会说中文，但作为拥有华裔血统的泰国总理，她将不断努力推动两国关系向更高层次发展。佩通坦欢迎更多的中国游客前往泰国，亲身体验泰国在促进泰中友好关系方面作出的努力。

近年来，泰国一直积极推动“软实力”交流，旨在让中国人民更好地了解泰国文化，同时加深泰国民众对中国文化的认识。例如，中泰之间的熊猫合作，以及中国将佛牙舍利送往泰国供奉等举措，使两国人民之间的联系更加紧密。

中泰友好传承千年，“中泰一家亲”历久弥新。随着“构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体”理念不断深入人心，两国必将继往开来、携手前行，推动中泰命运共同体建设走深走实，更好造福两国人民，更多惠及地区和世界。

(责编：刘叶婷、张悦)

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