新华社德国慕尼黑2月14日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见美国哈佛大学教授艾利森。

王毅说，面对百年变局加速演进、国际局势变乱交织，中国一是要保持战略定力，坚定不移办好自己的事，大力推进中国式现代化。二是承担起大国责任和义务，继续为世界注入更多确定性，为促进世界和平与稳定发挥建设性作用。三是同志同道合的国家一道，携手维护以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，推进国际关系民主化进程，倡导平稳有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。中国的对美政策保持连续性、稳定性，将继续以习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则为根本遵循，应对中美关系的演变发展，推动两国关系健康稳定。

艾利森表示，中国外交政策理性连贯，特别是习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，富有东方哲学智慧。希望美中作为两个大国能够开展有效合作，为解决乌克兰危机等国际地区热点问题发挥重要作用。

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