本报记者 张 红

1月8日，上海迎来2025年首艘国际访问港邮轮，在北外滩旅游度假区咨询服务中心举办的游客欢迎仪式上，入境游客被精彩的舞狮表演吸引。

新华社记者 陈爱平摄

“中国游”爆火出圈，“新中式”走向世界，网文、网剧、网游“新三样”文化出海令人欣喜……近年来，中国服务贸易结构持续优化，知识密集型服务贸易所占比重持续提升，高技术高附加值服务领域增长迅速。2024年，中国服务贸易总额首次突破1万亿美元。“中国服务”加速走向世界。放眼世界，服务贸易正成为拉动全球贸易的增长引擎。中国服务贸易的发展无疑是全球市场的重大利好。

规模第二 增速领先

商务部最新公布数据显示，2024年中国服务进出口总额达7.5万亿元人民币，同比增长14.4%，规模再创历史新高。中国服务贸易总额首次突破1万亿美元。专家分析，服务贸易正处于创新提升发展的重要机遇期。

“中国服务贸易规模居全球第二，增速远高于全球平均水平。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英接受本报采访时指出，“旅行与知识密集型服务贸易增长最为突出。”

旅行服务增长最快。2024年以来，旅行服务全年进出口达20511.5亿元，增长38.1%，为服务贸易第一大领域。其中，出口增长156.8%，进口增长29.3%。过境免签政策持续放宽优化，外国游客“说来就来”游中国成为现实，带火了中国入境游市场。继“City不City”之后，“周五下班去中国”成为国外社交媒体新热词。2024年，出入境外国人6488.2万人次，比上年增长82.9%。

网文、网剧、网游为代表的文化出海，带动中国文化服务出口增长。在知识密集型服务中，个人文化和娱乐服务的进出口表现尤为亮眼。2024年，个人文化和娱乐服务出口增幅为39.3%，进口增幅为29.5%。游戏是中国文化服务出口的重要类别。《2024年中国游戏出海研究报告》显示，2024年中国自主研发游戏的海外销售收入达到185.57亿美元（约为1298.99亿元），同比增长13.39%。2024年首发以来，《黑神话：悟空》迅速成为Steam、WeGame等多个游戏平台销量榜首，斩获多项行业大奖。网络视听内容和平台出海表现优异。中国音像与数字出版协会发布的《2024中国网络文学出海趋势报告》显示，2023年全行业海外营收规模达43.5亿元，全行业出海作品总量约69.58万部。微短剧出海成为网络视听新增长点。《中国短剧出海市场洞察报告》显示，2024年上半年，中国短剧在海外市场总收入已超过2.3亿美元。微短剧在海外市场展现出巨大的增长潜力，其中，美国市场下载量和应用收入在海外市场中占据首位。

新时代以来，中国大力推进高水平对外开放，加快推动服务业和服务贸易开放创新发展，取得显著成效。2012年至2023年，以美元统计，中国服务贸易年均增速6.2%，高于全球平均增速和中国同期货物贸易增速。2023年，中国知识密集型服务贸易额占服务贸易总额的比重提升至41.4%。

高质量发展 制度型开放

“中国服务贸易的春天到了。”陈凤英指出，“中国经济结构转型升级伴随着服务贸易的较快发展，人工智能等技术的井喷式发展推动数字经济快速发展，推动知识密集型服务贸易持续增长。”

国家统计局数据显示，2024年，中国第三产业（服务业）增加值76.6万亿元，增长5.0%。2023年，中国第三产业（服务业）增加值68.8万亿元，占国内生产总值（GDP）比例54.6%，第三产业增加值占GDP比例连续9年超过50%。

近年来，“中国服务”加速转型升级，以数字化、智能化、绿色化为特征的知识密集型“中国服务”，成为中国服务贸易高质量发展的新动能。比如，《中国数字经济发展指数报告（2024）》显示，中国产业数字化转型成效明显。2023年，中国数字经济规模达到53.9万亿元，数字经济占GDP比重达到42.8%，数字经济增长对GDP增长的贡献率达66.45%。

2024年，中共二十届三中全会明确提出，“创新提升服务贸易”。9月，国务院办公厅发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，从五方面20项任务举措进一步激发服务贸易发展新活力。日前召开的中央经济工作会议提出“积极发展服务贸易”……一系列事关服务贸易发展的重要部署和举措，充分彰显了中国坚持以高水平开放推动高质量发展的坚定决心。

2024年中国首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，出台了自贸试验区版和全国版跨境服务贸易负面清单，是服务贸易领域开放的重要里程碑。

人员和数据等要素领域单边开放是中国服务贸易制度型开放方面的一大亮点。目前，中国已同25个国家实现全面互免，对38个国家试行单方面免签政策，对54个国家实施过境免签政策。中国旅游研究院调研数据显示，在入境人数和旅游花费稳步增长的同时，外国游客满意度也在稳步提高。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2024年上半年，超500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍；交易9000多万笔，金额140多亿元，均同比增长7倍。

积极举措 亮点突出

当前，百年变局加速演进，世界经济增长动能不足，作为国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，服务贸易被寄予厚望。放眼世界，服务贸易正成为拉动全球贸易的增长引擎。近十多年来，服务贸易发展速度一直快于货物贸易，占全球贸易总量的比重也不断上升。世界贸易组织（WTO）预计，到2040年，服务贸易占全球贸易的比重将超30%，比2022年提高近10个百分点。

中国已成为全球服务贸易增长的重要力量，为构建开放型世界经济作出了积极贡献。2024年12月召开的中央经济工作会议提出，2025年要有序扩大自主开放和单边开放。随着持续优化免签等一系列便利化政策逐步实施并取得良好效果，新一轮优化政策和开放举措也已经在酝酿。

当前中国经济正在稳步复苏，为服务贸易的发展提供了重要基础。展望2025年，业内专家认为，中国服务贸易有望保持高速增长的势头。2024年中国全面实行跨境服务贸易负面清单管理制度，其带来的政策效应将在2025年进一步显现。同时，中国在增值电信、医疗等领域的扩大开放措施有望逐步落地；“中国游”热潮的影响有望进一步扩大，推动旅行服务持续增长。

“目前，中国服务贸易额占对外贸易总额的比重相对较低，与中国三次产业结构调整后服务业的占比也有距离，知识密集型服务业贸易占比不到服务进出口总额的一半。中国服务贸易发展空间巨大。”陈凤英说，“中国有主动开放的积极举措，有技术发展的坚实支撑，服务贸易大有可为。而且，中国与一带一路共建国家以及众多发展中国家甚至一些欧洲国家之间的服务贸易合作都有很大潜力可挖。”

正如海南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在媒体刊文指出的，中国服务贸易高水平开放将成为经济全球化的突出亮点。作为全球服务贸易第二大国，中国推进服务贸易开放，将为全球市场增添巨大活力。

(责编：袁勃、赵欣悦)