2024年10月29日，哈尔滨，“双奥”志愿者张文全在2025年第九届亚冬会特许零售店门口拍照留念。受访者供图

前不久，英国青年杰凯发布一条短视频，以第一人称视角描述了哈尔滨中西交融的前世今生，中央大街上喜迎八方来客的工作人员，还有大街小巷随处可见的2025年第九届亚洲冬季运动会元素。在与来自哈尔滨的妻子赵恒艺合作拍摄的过程中，杰凯感叹这座“北国冰城”是“中国最暖和的城市”，“我在哈尔滨感受到的温暖相信你也能感受到”。多国网友在视频留言区热烈互动，很多哈尔滨网友隔空感谢杰凯，“谢谢你用英文介绍我的家乡”。

哈尔滨亚冬会于2月7日晚开幕，冬天的“尔滨”又一次“热”了起来。来自亚洲34个国家和地区的1270余名运动员报名参加，让本届亚冬会的参赛国家和地区以及运动员数量创下新高。“我期待在赛场上看到运动员们的精彩表现，共同挑战极限、凝聚亚洲力量。”参与亚冬会火炬传递的亚奥理事会副总干事维诺德2月3日说，希望以体育促团结，践行“永远向前”的亚奥理事会格言，把共同发展、开放融通的亚洲之路越走越宽。

借冰雪运动联结世界

印度籍速度滑冰运动员阿米特什·米什拉是首位抵达哈尔滨的外籍亚冬会运动员。1月10日，米什拉就通过哈尔滨出入境边防检查站设置的亚冬会专用通道顺利入境。“中国在组织赛事方面做得真的很棒。”米什拉说。

本届哈尔滨亚冬会是中国继2022年北京冬奥会后举办的又一重大综合性国际冰雪运动盛会，也是继1996年哈尔滨亚冬会和2007年长春亚冬会后，中国第三次担任亚冬会东道主。在维诺德看来，“在仅有一年筹办时间的情况下，本届亚冬会组委会展现出了卓越的组织能力，堪称奇迹。部分场馆设施已达到了冬奥会的标准，相信运动员们定能在这样出色的场馆中尽情享受比赛。”站在本届亚冬会场馆之一、黑龙江省冰上训练中心内，杰凯称赞说，哈尔滨是亚冬会的“完美东道主”。

这是亚洲多国冰雪专业人士团结合作的成果。本届亚冬会竞赛工作的核心团队包括由国际、亚洲单项体育组织选派，来自中国、韩国和日本等国家和地区的12名技术代表和1名技术代表助理。除国内技术官员外，亚奥理事会还选派了151名国际技术官员，他们中绝大多数都曾深度参与北京冬奥会等竞赛组织工作。国际奥委会委员、中国奥委会副主席于再清表示，亚冬会将进一步促进冰雪运动普及与人才培养，留下丰富的文化、社会及体育遗产。

顺着对亚冬会元素的搜索，哈尔滨冰雪大世界园区主形象大门“冰雪同梦”和名为“亚洲同心”的主塔场景，出现在杰凯的短视频里。前者形态由冰雪和爱心交织而成，象征亚洲各国在冰雪梦想上的共鸣与追求；后者的冰柱布局以亚奥理事会会徽为设计灵感，表达亚洲各国共同发展的美好寓意。“冰雪同梦，亚洲同心”，也是本届亚冬会的口号。杰凯告诉中青报·中青网记者，亚冬会是亚洲地区的比赛，但其响亮的口号彰显了中国渴望借冰雪运动联结世界的愿景。

“本届亚冬会口号与奥林匹克格言‘更快、更高、更强——更团结’的核心理念相契合，均倡导用体育凝聚共识、跨越文化差异促进合作。”曾担任2008年北京奥运会和2022年北京冬奥会志愿者的张文全对中青报·中青网记者表示，从“同一个世界，同一个梦想”到“一起向未来”，再到“冰雪同梦，亚洲同心”，中国不断实践着对奥林匹克精神的创新与本土化表达。

“大家一起追着火炬走，很感人。”2月3日，线上观看完亚冬会火炬传递的直播后，张文全在社交媒体上分享了自己的感受。“每个人都在为亚冬会贡献力量。”张文全说，自己也不例外——在“我为亚冬献一策”活动中，他建议在志愿者站点和比赛场馆周围增派多语种志愿者以满足亚洲多国运动员及游客需求，被亚冬会组委会采纳。他还将北京冬奥会电子版资料分享给亚冬会志愿者及工作人员，“他们都说资料很好，很有帮助”。

“冷冰雪”正在成为“热运动”

时隔8年重启，本届亚冬会的热度是显而易见的。在热情“尔滨”的怀抱下，亚冬会的“朋友圈”实现扩容。首次参加亚冬会的柬埔寨和沙特阿拉伯将派出运动员参加冰壶、高山滑雪和单板滑雪等项目的角逐。

在柬埔寨奥委会秘书长瓦占伦看来，作为一个热带国家，此次参加亚冬会是柬埔寨的骄傲。柬埔寨代表团团长索克维萨·宁抵达哈尔滨后说：“我们期待出色表现，这对我们而言是宝贵经验，特别是为运动员提供了良好的学习机会。”

即将接棒中国成为2029年第十届亚冬会主办国的沙特此次也来华“取经”。预计将于2026年竣工的第十届亚冬会主办场地特鲁吉纳体育城目前正在中沙合作建设的新未来城中加速建设，届时亚冬会将从这里首次进入西亚。沙特代表团团长艾哈迈德期待从中国办赛中汲取经验，并表示相信未来沙特将有更多运动员参与冰雪项目竞赛。

随着像阿联酋、越南、印尼和泰国等常年少雪甚至无雪的国家派团参加亚冬会，“冷冰雪”正在成为名副其实的“热运动”。来自阿联酋的阿米娜·艾尔穆海里今年只有17岁，她将参加单板滑雪女子坡面障碍技巧和大跳台的比赛。“本届亚冬会是我本赛季最重视的目标。”艾尔穆海里期待在比赛中顺利完成预定动作，并借此机会结识新朋友，“享受整场运动会”。21岁的速度滑冰选手杨长立是本届亚冬会唯一一名越南运动员，他满怀信心地说：“我相信越南运动员在体格和技术层面都能与国际顶尖选手一较高下。”

海外媒体也在密切跟进哈尔滨亚冬会的动态。白俄罗斯国家通讯社关注到，此次冰雪盛会召开恰逢中国新春佳节，组委会的工作人员在除夕依然坚守岗位，在筹备工作的一线忙碌。哈萨克斯坦商业新闻网站报道称，2月3日，在哈萨克斯坦高山滑雪国家队即将启程前往哈尔滨之际，中国驻阿拉木图总领事蒋薇送来了红色围巾和诚挚的新年祝福。科威特《阿拉伯时报》还提到，与夏季项目相比，冬季项目受天气因素影响更为显著。为确保比赛安全、顺利进行，黑龙江省和哈尔滨市气象部门编制了气象预报、监测网络等全方位保障方案。

赛事注定是属于体育迷的幸福时刻。据张文全介绍，亚冬会比赛门票“一票难求”，他幸运抢得冰球和单板滑雪U型场地技巧比赛的“入场券”，将现场为运动员助威。

体育交流彰显和平发展之道

体育让亚洲大家庭真正团结在了一起。这一点，在菲律宾体现得淋漓尽致。

在展望2025年中国周边安全风险时，很多分析都提到了菲律宾在南海挑衅不断和菲美趋向频繁的联动。但与此同时，菲律宾《马尼拉时报》报道称，菲律宾此次派出20名运动员参加哈尔滨亚冬会，参赛规模为历届之最，以实际行动彰显着亚洲的团结与友爱。

“亚洲国家间拥有友好交往的历史，体育交流是亚洲人民交流的重要组成部分。虽然一些国家存在岛礁或领土争端，但这不应成为阻碍人民交流的障碍。中菲体育交流对于包括中菲两国在内的亚洲各国相处有重要的借鉴意义。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平接受中青报·中青网记者采访时表示，体育交流彰显和平发展之道，岛礁争端应以和平方式解决，而非依赖大国、搞军事演习，这与和平解决争端的原则相悖。

亚洲大家庭因体育盛会重聚之际，中国也迎来多位新朋老友：本周，泰国总理佩通坦、文莱苏丹哈桑纳尔、巴基斯坦总统扎尔达里和吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫应邀访华并将出席亚冬会开幕式。

中国外交部发言人毛宁曾表示，本届亚冬会是中外人民深化交流、增进友谊的再一次“双向奔赴”。这将为中国与周边国家交往带来怎样的新机遇？许利平分析说，体育交流是增进民心相通与政治互信的重要桥梁。泰国、巴基斯坦等共建“一带一路”国家领导人来访，有望深化设施联通、贸易畅通等方面的合作，推动亚洲互联互通达到新高度。

冰雪相融，水涌成潮。从各国运动员在亚冬会上追逐梦想，到3月将在海南举行的博鳌亚洲论坛2025年年会将“在世界变局中共创亚洲未来”作为主题，得益于中国更加自信的开放政策，亚洲命运共同体的理念有了越来越多的生动实践。“面对当前世界局势的不确定性，亚洲作为全球经济增长的重要引擎，各国间加强团结合作显得尤为关键。”许利平说。

(责编：艾雯、刘叶婷)