新华社德国慕尼黑2月14日电 当地时间2月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间会见西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯。

王毅说，中国同西班牙关系发展亮点纷呈，两国领导人保持密切互动，新能源合作大项目取得重要进展，经贸投资合作迎来新的机遇。今年是中西全面战略伙伴关系建立20周年，也是中欧建交50周年，中方愿同西班牙一道，落实好两国领导人重要共识，推动中西关系发展取得更多可视性成果，更好助力两国经济民生，也为中欧关系发展注入更多稳定性。中方欢迎更多西班牙企业深耕中国市场，分享中国超大规模市场机遇和经济转型发展红利，共同打造数字经济、人工智能等新的合作增长点。

王毅表示，中国同西班牙在国际事务中保持良好沟通协调。当前国际局势变乱交织，世界面临重回“丛林法则”风险，中西要共同践行多边主义，推动国际关系民主化，凝聚广泛国际共识，携手推进平等有序的多极化。

阿尔瓦雷斯表示，去年是西中关系的大年，两国领导人举行历史性会晤，经贸、文化、旅游等各领域务实合作取得重要成果。西班牙愿同中方一道，加强高层交往，拓展互利共赢合作，推动西中关系不断迈上新台阶。中国是有着重要影响的全球性大国，在维护世界和平、应对气候变化等重大国际议程上发挥着不可或缺的引领作用。西班牙支持多边主义，愿同中方加强合作，维护联合国权威，加快推进联合国2030可持续发展议程。

双方还就共同关心的问题交换了看法。

(责编：胡永秋、杨光宇)