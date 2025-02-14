【泰】威伦·披差翁帕迪

2025年是泰中建交50周年，泰国总理佩通坦受邀成功访华，拉开了“泰中友谊金色50年”两国高层交往的序幕。中泰一家亲是两国人民之福，正如习近平主席在会见中指出的，“中泰友好传承千年，‘ 中泰一家亲’历久弥新”。泰中两国此次共同签署数字经济、人工智能、海关检验检疫、绿色发展等多项双边合作文件。佩通坦总理表示，将与中国携手，开启共享和平、共同繁荣的下一个50年，造福子孙后代。与此同时，佩通坦总理也多次强调中国在国际事务中始终发挥负责任大国作用，泰国愿同中方加强协调配合，共同应对传统和新兴挑战，打击网赌电诈等跨境犯罪，共同应对全球性挑战。

佩通坦总理在泰中建交50周年之际访问中国，让我看到了泰中两国关于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体共识的实践，推动包括共建“一带一路”倡议在内的泰中两国发展战略对接、促进泰中两国新质生产力产业链、供应链合作的顶层规划，以及泰中同心协力共同应对区域内跨境犯罪等紧迫挑战的坚定决心，特别是面对百年未有之大变局，泰中两国命运与共，共同推进各自国家现代化的信心。

我认为，佩通坦总理此次访问中国，泰中在各方面展开的合作、达成的共识，不仅是两国携手向未来的信心，也向世界传达出一个泰中友谊历经千年、历久弥新、深入人心、世代相传的声音——携手构建守望相助的命运共同体是“中泰一家亲”的新时代内涵。

回望过去，共建“一带一路”倡议让世界实现了前所未有的互联互通，从“硬联通”到“软联通”，再到“心联通”，共建“一带一路”倡议对泰中两国经济社会发展的贡献有目共睹，两国在半导体、电池、电动汽车、高端电子等产业的合作日渐紧密，高质量共建“一带一路”正引领泰中两国携手打造更加稳定畅通的产业链供应链。构建人类命运共同体思想让文明互鉴，互利共赢、和平发展、命运与共的发展之道获得广泛的国际认同，助力广大“全球南方”国家共同参与维护公平正义的国际秩序，普惠包容的经济全球化为泰国以及区域各国现代化发展提供了和平稳定的宝贵机遇。

正如我们所见，随着单边主义、贸易保护主义逆流涌动，以及人工智能等科技领域的划时代突破，世界正在进入一个充满不确定性的时期。人类社会将走向何方，如何打造一个广泛参与的公平正义的国际秩序，是时代赋予我们的使命，也是所有国家与人民的共同选择与使命。两国领导人会面时多次强调，双方要继往开来、携手前行，推动中泰命运共同体建设走深走实，更好造福两国人民，更多惠及地区和世界。推进共建“一带一路”，推进中泰命运共同体建设，共同维护地区和平与发展繁荣。我认为，泰中两国人民福祉与未来发展离不开高瞻远瞩与远见卓识，人类社会的发展更需要中国与泰国的智慧。逐步构建利益共同体、责任共同体直至命运共同体，携手构建一个以人民幸福生活为目标，繁荣发展的国际社会。我认为，这是全球南方摆脱贫困、和平发展走向国家现代化的光明之路，也是人类社会打破历史局限性、探寻正确发展规律的历史选择。

展望未来，我很欣喜地看到，“中泰一家亲”新时代内涵正在成为共建“一带一路”高质量发展的范式，构建守望相助的命运共同体也正在成为全球南方面对不确定性时唯一的确定性。

（作者是泰中“一带一路”研究中心主任）

(责编：贾文婷、杨牧)