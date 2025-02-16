新华社德国慕尼黑2月15日电 综述｜美国副总统慕安会讲话震动欧洲

新华社记者李函林

美国副总统万斯14日在慕尼黑安全会议上发表讲话，就民主、移民等问题抨击欧洲，在会场引发震动。15日，万斯言论在会场内外继续发酵。德国总理朔尔茨说，德国不会接受外来者干涉“我们的民主”。法国外长让-诺埃尔·巴罗说：“没有人能将自己的模式强加欧洲。”

万斯声称，欧洲当前面临的最大威胁来自其内部，“欧洲正逐渐背离它一些最根本的价值观”。他对德国移民政策提出批评，点名批评欧盟委员会、瑞典以及美国“非常亲密的朋友”英国。

德国国防部长皮斯托里乌斯随即作出回应，称美方对欧洲领导人的指责“不可接受”。朔尔茨15日在出席慕安会时进一步表示，万斯发表支持德国选择党的言论“不恰当”，干预德国政治“不合适”。德国不会接受外来者干涉“我们的民主、我们的选举和民主舆论”。

法国外长巴罗在社交媒体上写道：“没有人有义务采用我们的模式，但也没有人能将自己的模式强加欧洲。”

也有欧洲政要认同万斯的部分观点。匈牙利总理欧尔班14日在社交媒体上写道：“自2015年以来，我们一直在说大规模非法移民是灾难的根源……时间表明我们是正确的，对此我们并不高兴，但我们很高兴匈牙利没有陷入这种疯狂。”德国选择党主席魏德尔当天在社交媒体上转发万斯讲话，并配上德语字幕，称其观点“极具见地”。

在美国国内，在被问及对万斯讲话的看法时，美国总统特朗普称其“非常出色”且“广受好评”。美国政府效率部负责人埃隆·马斯克也在社交媒体上转发万斯讲话视频并配文字：“让欧洲再次伟大！”

而欧洲主流看法是，万斯讲话与以往欧美在重要政策上持一致立场形成鲜明对比，这反映了当前跨大西洋关系的紧张。目前，欧美在乌克兰危机、贸易政策和北约防务支出等问题上分歧明显。眼下，特朗普政府可能对欧洲采取更严厉贸易措施，包括加征关税、要求欧洲承担更多防务成本等，这些都将对欧美关系带来冲击。

慕安会历来是欧美就全球安全事务展开讨论的重要平台，本届会议凸显双方在核心议题上分歧扩大。分析人士认为，万斯讲话再次表明，欧美关系正进入一个充满不确定性的新阶段。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)