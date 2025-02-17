——华侨华人将“年味”带到意大利

近日的意大利普拉托街头，冒着纷飞的细雨，由当地侨团、市民组成的蛇年新春巡游队伍浩浩荡荡，向目的地进发……

队伍中央，数百名华裔少年身着五彩武术服，手持腰鼓与镲，分成三列纵队昂然前行；队伍前端，数支舞龙舞狮队翻腾跳跃，龙头狮首下既有东方面孔，亦不乏意大利当地青年；压阵的汉服方阵中，或年迈或年轻的华侨华人身着各式中华传统服装。长达一公里的游行队伍宛如金龙在雨中蜿蜒遨游，道路两侧挤满撑伞驻足的本土市民与各国游客，喝彩声不断。

普拉托是欧洲最大的华侨华人聚居地之一。普拉托华侨华人社区的新春庆典如今已成为一张“文化名片”。记者在现场见到了不下20名意大利媒体同行：有人小跑跟拍，生怕错过精彩瞬间；有人被鞭炮惊得护住相机后退，又即刻返回抢拍。

当巡游队伍抵达终点——普拉托市中心的城堡广场时，市长伊拉里娅·布杰蒂难掩激动之情。她说，普拉托庆典的热烈反响正是对不久前中国春节申遗成功的最佳诠释。“感谢华人市民奉献的精彩演出。意中文化通过这样的活动深深交融在一起，意大利人也喜欢上过中国年。”

在意大利首都罗马维托里奥·埃马努埃莱二世广场，一场新春游园会也在举行。广场上空高悬的百盏红灯笼，将春节喜庆的氛围拉满。40多个摊位铺展开来：热气蒸腾的饺子、滋滋炙烤的肉串引得食客驻足；制作漆扇的摊位前，游人排起长队，等待体验这一古老技艺的奇妙……

这场由23个侨团倾力打造的游园会，被意大利广播电视公司在其网站上称为“令人着迷的壮观体验”。

游园会现场总指挥蒋君丽说：“在异国他乡，我们更要让这份血脉里的文化生生不息。”

在罗马长大的林奖身着唐装，用流利的意大利语向游客解说服饰纹样背后的历史。他说，每年此时，公园里都是人山人海。在这里传播中国文化对他而言“意义非凡”。

一个月前，一场“中意合璧”的新春音乐会在意大利拉斯佩齐亚上演。融合中华传统曲目与西方古典音乐的音乐会吸引了近千名当地民众到场聆听。伴随悠扬的钢琴旋律，中国歌唱家献唱歌剧《沂蒙山》和意大利经典歌剧《图兰朵》选段；由佛罗伦萨华侨华人妇女会舞蹈团表演的舞蹈《粉墨花旦》将演出氛围推向高潮，精美的妆造和华丽的舞蹈编排让意大利观众纷纷鼓掌叫好。

据音乐会主办方介绍，如今当地政府对华侨华人举办的文化活动支持力度越来越大，参与越来越多。举办本次音乐会的场地就是经当地政府批准免费提供给活动使用的。

当地观众马里奥说，自己从未想过能在家乡看到中国艺术家如此美妙的表演。“音乐会让我了解了中国春节，今年的生肖是蛇，这很有趣，我希望更多了解中国的传统文化。”

从普拉托街头的舞龙舞狮队，到罗马市中心的游园会，再到在拉斯佩齐亚上演的文艺表演，中国文化正被更多的意大利人所了解。

（据新华社意大利普拉托电 记者任耀庭、刁泽）

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