本报德国慕尼黑2月15日电 （记者刘仲华、刘赫）当地时间2月15日，德国总理朔尔茨在慕尼黑会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达了中国领导人对朔尔茨的亲切问候，表示中德高层互动频繁，务实合作保持良好势头，取得积极成果，符合两国人民根本和长远利益。作为战略伙伴，中德、中欧更应加强团结、协调与合作，坚持自由贸易，践行多边主义，维护联合国权威。中方乐见德国在多极格局中发挥重要作用，愿同德方深化全方位合作，推动双边关系向前向好发展，维护全球和平稳定，为动荡不安的世界提供更多确定性。

王毅表示，今年是中欧建交50周年。双方应加强优势互补，深化务实合作，共同开辟中欧关系更好发展的下一个50年。中方赞赏德方在欧盟对华电动车关税问题上秉持理性务实态度，希望德方继续为尽快妥善解决中欧经贸摩擦等问题发挥建设性作用。

朔尔茨请王毅转达对中国领导人的诚挚问候和良好祝愿，表示德方高度重视对华关系，愿同中方加强各层级交往和对话沟通，深化双多边战略合作。德方反对保护主义，不赞同打关税战，希望欧中双方本着建设性态度，尽快妥善解决电动车等摩擦问题，共同维护自由贸易体制。

双方还就乌克兰危机交换了看法。

访德期间，王毅还同德国基民盟主席默茨等会见。

《 人民日报 》（ 2025年02月16日 03 版）

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