苏拉西·塔纳唐

一国的成功可成为其他国家的希望之光，为建设更加公平和繁荣的世界注入动力。中国减贫成就为正在努力消除贫困的发展中国家带来信心

贫困是国际社会面临的共同挑战，一国的成功减贫实践能为其他国家带来可资借鉴的经验。

我曾参观过不少成功摆脱贫困的中国乡村，如贵州省六盘水市妥乐村、黔南布依族苗族自治州乌江村、遵义市花茂村、贵阳市青岩镇等。这些曾因基础设施落后和资源有限而苦苦挣扎的村庄，通过脱贫攻坚拥有了现代化的基础设施、完善的教育体系等，当地民众的生计明显改善。

在妥乐村的参观尤其令人难忘。这个村庄被称为“世界古银杏之乡”，保存良好的古银杏群落为妥乐村发展旅游业提供了得天独厚的条件。同时，银杏种植为当地发展中药材产业奠定了基础。妥乐村先后建成银杏粉、银杏茶等特色产品加工基地。农民通过参加培训提升了技能，特色产品通过电商平台扩大了市场，当地成功实现经济转型。中国在推动农村地区发展时注重将传统产业与现代科技结合，展现了创新精神。

中国重视在欠发达地区建设道路、学校、医院等基础设施，为当地可持续发展奠定基础。这种综合考虑经济、社会、环境等因素的整体发展理念为泰国提供了重要借鉴。中国践行精准扶贫理念，通过深入调研确定每个贫困家庭的具体需求并提供相应支持。事实证明，这一做法非常有效。

泰中两国可通过多种方式深化减贫合作，如联合研发适合不同气候条件的可持续农业技术，推出能使农村人口受益的培训计划和知识共享平台，开展有利于农村地区发展的经贸和文化交流项目等。中国利用创新技术和数字平台为农村发展赋能的经验值得借鉴。泰国可考虑建立大数据系统识别贫困群体，实施有针对性的帮扶措施，促进公共和私营部门之间的合作。泰国也可借助电子商务，让农民和小企业主通过平台直接面对消费者。

一国的成功可成为其他国家的希望之光，为建设更加公平和繁荣的世界注入动力。中国减贫成就为正在努力消除贫困的发展中国家带来信心。习近平主席指出：“中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。”中国实践说明，只要有高瞻远瞩的领导力、坚强有力的治理和所有利益攸关方的积极参与，就能在减贫之路上不断克服挑战。

（作者为泰国国家研究院泰中战略研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)