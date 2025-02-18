2025年春节，中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下称《哪吒2》）登顶中国影史票房榜，并携“东方魔童”开启全球上映。中国动画以科技为笔，饱蘸五千年文明的浓墨，书写出兼具民族性与世界性的故事。在技术与艺术的珠联璧合中，在文化自信与科技进步的相互激荡中，世界看到了一幅既原汁原味、又好玩好看的中国文化新图景。

目前，《哪吒2》海外上映计划覆盖澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、日本、新加坡等多个国家，8日已在美国洛杉矶的好莱坞TCL中国大剧院举行北美首映礼。北美以及澳大利亚、新西兰等地预售火爆，部分场次一票难求，观众期待已经拉满。“以顶尖动画技术与深刻叙事重新定义了中国电影工业的高度”“重塑全球电影市场格局”，专业人士好评如潮。

《哪吒2》用科技为传统文化插上了腾飞的翅膀，掀起了一场视觉革命。影片将永定土楼、敦煌壁画融入场景设计，让混天绫的飘动轨迹暗合书法笔意——这种“新国风”美学，既非简单复刻传统，亦非一味迎合西方审美，而是以科技为媒介创造的文化“第三空间”。

影片将《山海经》中的神话元素与赛博朋克美学结合，重构了东海龙宫的视觉体系，传统水墨的晕染效果通过自主研发的“动态水墨渲染引擎”融入3D动画，让“蛟龙入海”的传说既保留古典意境，又充满未来感。这种技术突破并非炫技，而是对中国文化基因的深度解码。

《哪吒2》的爆火背后，是中国动画产业链的全面升级。4000人团队耗时五年，以“死磕精神”完成从剧本打磨到特效合成的全流程闭环。影片所用到的渲染技术、动作捕捉技术也让中国动画完成了从“技术输入”到“标准输出”的转身。技术创新使得《哪吒2》能以日均数亿元的票房横扫市场，更让纽约时报广场的巨屏预告成为中国文化出海的实力宣言。

《哪吒2》以及之前爆火的游戏《黑神话：悟空》都是将中国传统神话故事以全新的叙事方式、国际化的美术风格呈现给观众。通过对经典形象的现代化塑造，使得中国文化受到全球观众和玩家的追捧。路透社称，《哪吒2》的爆火，印证了中国本土IP的强大号召力。人们看到，《哪吒2》和《黑神话：悟空》作为具有国际竞争力的作品，展现了中国文化的独特魅力，它们的成功让更多创作者意识到，中国文化不仅可以满足国内市场需求，还可以被全球共享。

“哪吒”和“悟空”携手，向世界人民展示了独具魅力的中华文化元素。这类作品所构建的新范式，颠覆了好莱坞的“文化猎奇”逻辑，也鼓励各文化主体重新审视挖掘自身传统，自信地营造百花齐放、文明互鉴的新图景。

当“哪吒”脚踏风火轮冲出国门时，他承载的不仅是角色的命运转折，更是一个古老文明在数字时代的新生。从《黑神话：悟空》到《哪吒2》，从虚幻引擎到动态水墨，中国正以“科技+文化”的双螺旋基因，深度参与全球文化格局的重构。这不仅是产业的崛起，更是文明对话的启航——在这里，混天绫舞动的是东方美学的韵律，而风火轮燃烧的是人类对创新的永恒渴望。

（据新华社电 记者李蓉）

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