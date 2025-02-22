人民网迪拜2月22日电 （记者管克江）伊拉克米桑油田2月21日在营地举办首届家庭日活动，800多名中伊员工及家属、国际雇员参加，在参与各项文化体验活动的过程中感受油田发展成果。

部分员工家属与嘉宾合影。中海石油伊拉克有限公司供图

活动现场，富有中伊文化特色的产品琳琅满目，孩子们有的在投掷飞盘，有的在画卷上涂鸦，玩得不亦乐乎。在节目表演环节，中方员工的健身气功八段锦引得在场观众纷纷效仿，伊方员工的节目《纳伊姆的婚礼》博得阵阵掌声。

中方员工带着伊方员工孩子玩拼图。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

“今天是一个特别的日子，将成为一段温馨美好的珍贵记忆。”米桑石油公司总经理侯赛因·卡迪姆·拉比说，“家庭对我们每个人都至关重要。正是有了家庭的支持，我们才能相聚在此。”他强调，“在米桑油田，我们是一个大家庭，成员来自不同国家，携手共进。”伊中将继续努力协作，为员工创造更安全且充满机遇的工作环境，为米桑省和伊拉克经济发展作出更大贡献。

制作纸灯笼。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

中海石油伊拉克有限公司副总经理刘晖表示，中国海油牵头成为米桑油田作业者以来，全力推动油田上产，油田日产量从不足9万桶提升到30万桶，同时积极履行企业社会责任，为社区民生改善作出贡献。家庭日活动的热烈场面是中伊务实友好合作的写照，将为双方进一步交流合作搭建桥梁。

两名女孩在给图画上色。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

据介绍，米桑油田是伊拉克开采时间最长、环境最恶劣的油田之一。2010年中国海油携手土耳其国家石油公司，与伊方签订为期20年的技术服务合同。15年来，在中方的组织和努力下，米桑油田累计完成清雷作业面积约243平方公里，相当于3.4万个标准足球场的大小；先后完成了阿玛拉3所小学翻新、穆沙拉2所学校重建、穆沙拉15公里道路修建、污水管网铺设、电网搭建、水处理设施更新、阿玛拉传染病医院建设等多个社区公益项目，累计投入超2000万美元；通过奖学金助学行动，已累计资助大学生64 人，其中36人已顺利毕业返回伊拉克。

一些员工和家属手持“我们是一家”的标语合影。中海石油伊拉克有限公司供图

(责编：苏缨翔、吴成良)