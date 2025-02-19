这是2月16日在墨西哥塔毛利帕斯州新拉雷多市拍摄的一处国际桥（无人机照片）。新华社记者 李梦馨 摄

墨美两国边界长度超过3100公里，东段主要以格兰德河为界。美国总统特朗普1月20日宣誓就职后，美国海关与边境保护局宣布取消所有移民申请进入美国避难预约，并驱逐非法移民。美国、墨西哥分别向边境增兵，以加强边境安全。