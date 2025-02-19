徐嘉伟

电影《哪吒之魔童闹海》国际版海报。

当然，“走出去”与“走进去”还有一定的距离。以电影为例，如何优化海外发行，获得更多场次、更长周期的上映机会；如何拓展受众群体，在海外华侨华人之外，吸引更多外国观众；如何降低文化折扣，用更加精准的翻译，保留原片笑点的同时传递出中华文化的博大精深；如何释放IP价值，实现从荧幕到现实的产业延伸，这些都有待所有从业者用一次次尝试、一部部作品给出答案。

登顶全球动画电影票房榜，进入全球票房榜前10名，创造全球单一电影市场最高票房纪录……自1月29日上映以来，《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）在国内市场一路高歌猛进，随即也踏上了从“闹海”到“出海”的新征程。

海外市场对“哪吒”有多期待？一组数据可见一斑——

在北美地区，影片首周排片突破700家影院，开画数量创下近20年华语片纪录；美国洛杉矶、旧金山等地IMAX场次开票即“秒空”，在堪称世界戏剧影视地标的纽约百老汇，工作日的点映场次也基本满座；在澳新地区，点映期间，澳大利亚影院平均上座率达82.5%，新西兰更是高达88.6%；国际评分网站IMDb数据显示，《哪吒2》开分8.1分，截至北京时间2月18日，评分达到8.4分。

众多海外观众被电影情节深深打动，观影时“笑中带泪”，不少国外社交媒体博主直呼“太棒了”“视觉盛宴”“绝不会让你失望”。在一些现场采访中，海外观众、影视工作者不吝表达着对中国文化的兴趣和喜爱。有美国观众说“看完《哪吒2》，我对中国神话非常感兴趣”，好莱坞中国剧院工作人员表示“很多影迷都在期待看这部电影，很高兴看到中国文化以及神话故事通过动画电影如此完美地呈现”。

《哪吒2》在故事、画面、特效层面得到认可的同时，中华文化也随之走进海外观众视野。

首先，《哪吒》系列影片将中国传统神话与现代价值理念、叙事手法相结合，形成了共通的情感共鸣。“哪吒闹海”是中国民间神话传说，也是《三教搜神大全》《封神演义》等古代文学作品中的经典情节。影片以“魔童”哪吒的成长为主线，将道教典籍《西升经》中的“我命在我，不属天地”，内化为“若天地不容，我就扭转这乾坤”的呐喊。而片中的“神仙妖魔”的塑造也突破善恶二元对立——哪吒虽为“魔丸”，却心怀苍生；申公豹虽为“妖”，却能迷途知返。众人被困天元鼎，哪吒却在“三昧真火”的烈焰中得以重塑肉身，生动诠释了何为“凤凰涅槃”。

其次，《哪吒2》的元素设计体现了东方美学的独特韵味，各种“文物彩蛋”也让观众领略到中国古代文明的绚烂多彩。两只活泼可爱的“结界兽”形象来源于三星堆遗址和金沙遗址青铜人像，昆仑山玉虚宫场景致敬《瑞鹤图》，天元鼎的造型有商代龙纹扁足鼎、战国镶嵌几何纹敦的影子，哪吒、敖丙重塑肉身所用七色宝莲的原型是西汉错金铜博山炉，殷夫人、敖光的武器则分别参考了越王勾践剑、大洋洲商代墓铜刀……可以说，影片的每一帧画面都讲述着历史的厚重与艺术的灵动。

正如《纽约时报》文章所说，《哪吒2》给中国电影业带来了好消息，中国市场表现突出的不再是好莱坞大片，而是表达爱国情怀或植根于中国传统文化或民间传说的国产影片。

植根于传统文化，《哪吒2》从国内走向海外，这不禁让人联想到去年的现象级国产3A游戏《黑神话：悟空》。“小哪吒”与“孙行者”证明了，以故事为舟、技术为桨，中国IP完全有能力在全球市场与高手过招。

近年来，中国文化出海精彩纷呈、亮点频出。从早年间以咏春、舞龙舞狮为代表的中国功夫，到中国节日、传统艺术、民族音乐、新媒体短视频，再到影视剧、游戏，中国文化出海已从“单点突破”迈入“多维矩阵”时代。当轻量化传播与工业化制作协同发力，我们有理由相信，文化出海的航船必将行稳致远。

当然，“走出去”与“走进去”还有一定的距离。以电影为例，如何优化海外发行，获得更多场次、更长周期的上映机会；如何拓展受众群体，在海外华侨华人之外，吸引更多外国观众；如何降低文化折扣，用更加精准的翻译，保留原片笑点的同时传递出中华文化的博大精深；如何释放IP价值，实现从荧幕到现实的产业延伸，这些都有待所有从业者用一次次尝试、一部部作品给出答案。

(责编：贾文婷、崔越)