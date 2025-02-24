人民网记者 谢佳宁

古巴于2025年1月1日正式成为金砖伙伴国。古巴方面表示，金砖国家是南方国家建设更加公平、民主和可持续国际秩序的伟大希望。古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多日前接受记者采访表示，“长期封锁和制裁给古巴经济发展和民生改善造成严重冲击。成为金砖伙伴国对古巴来说是一个巨大机遇，能够加强古巴与新兴经济体的联系，开拓新的贸易渠道，获得经济社会发展的新动力，帮助古巴摆脱长期以来的经济困境。随着古巴的加入，金砖国家也可以扩大合作空间，更好地支持全球南方国家发展，提升整体国际影响力。”

雷加拉多称，加入金砖后，古巴有机会实现国际关系多样化，从而减少对特定市场的依赖。“古巴加入了一个新的、友好的合作机制，能减轻美国经济封锁的影响，走上发展道路，提高人民的生活水平。”希望金砖国家利用资金和技术优势，在古巴的基础设施建设、可再生能源、农业、旅游业等领域进行投资，这些领域因制裁而一直无法得到应有的发展。古巴还可以使用金砖国家新开发银行的服务。新开发银行重点支持基础设施和可持续发展项目，响应了发展中国家的发展需求。

雷加拉多认为，古巴地理位置优越，被称为“墨西哥湾的钥匙”，可以为金砖国家打开进入拉美和加勒比地区的大门，拓展与域内国家的伙伴关系。古巴政治和社会稳定，与本地区国家有着悠久的合作历史，这些都为金砖国家进入加勒比市场奠定了很好的基础，有助于促进金砖国家与该地区国家开展合作。古巴加入金砖大家庭也将成为加勒比各国的榜样，增强他们加入金砖的积极性。

由于制裁，2024年很长一段时间，古巴电网不稳定，一些家庭每天停电时间长达8小时。2024年10月，金砖国家领导人第十六次会晤上，古巴加入金砖的申请获得了批准。作为金砖创始成员国、“全球南方”大家庭的重要成员，‌中国率先展开实质性合作。2024年12月29日，中国援助古巴分布式燃油发电机组设备配件项目的首批空运物资抵达古巴首都机场。这些物资包括部分散热器、电机等配件，后续还将通过包机、商业班机、集装箱海运方式分批次运送。雷加拉多表示，“中国向古巴提供的一系列综合援助体现了两国之间的深厚友谊。这些援助还体现了中国的人道主义精神，中国用实际行动践行构建人类命运共同体理念。”

雷加拉多说，在金砖机制下，古巴将同中国开展更多合作。“古巴与中国拥有巨大合作潜力。中国已成为蓬勃发展的全球第二大经济体，也是南南合作的倡导者和践行者。古巴同南方国家的团结合作同样有着悠久的历史。古中两国在金砖国家框架内加强合作可发挥巨大协同作用。”

雷加拉多表示，当今世界，霸权主义和强权政治依然盛行，这种不公正、不合理的旧秩序已严重阻碍全球南方国家的发展。古巴加入金砖进一步推动了世界多极化发展，有助于建立一个和平、稳定、公正、合理的国际新秩序。“许多拉丁美洲国家正在寻求新的国际参与方式和途径，以推动其经济发展和民生改善。古巴一贯积极致力于维护多边主义，制定发展与合作议程。古巴加入金砖国家，有利于进一步加强全球南方合作，推动国际秩序转型。”

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