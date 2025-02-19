新华社悉尼2月18日电（记者梁有昶 张淑惠）澳大利亚主流院线霍伊茨集团外语片内容管理和排片经理路易·格奥尔格18日说，中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）在澳大利亚的票房表现出色，该院线正不断增加影片的放映场次，让每一位想看《哪吒2》的观众都能看到。

格奥尔格当天在悉尼接受新华社记者专访时说，《哪吒2》在澳大利亚开画首周末有91家影院排片，这是迄今中国电影在澳大利亚上映的最高记录。17日，霍伊茨院线又增加了9家影院放映该片。

“《哪吒2》的观众群非常广泛，排片时间可以从早上一直到晚上，很多场次的票都能售罄。”格奥尔格说，“我们正在尽力调整，确保澳大利亚每一个想看这部电影的人都有机会去影院观看。”

他还说，从《哪吒2》可以看到中国动画电影近年来取得了“令人震惊”和“不可思议”的巨大进步。“首先是动画技术的进步，例如影片展示了海洋、玉虚宫等史诗般的场景。更重要的是中国动画电影的创造力和独创性，并在讲故事技巧方面取得了长足进步。所有这些都预示着中国动画电影将有非常光明的未来。”

格奥尔格说，目前《哪吒2》在澳大利亚的观众主体仍为华人群体。不少西方人一直对中国文化感兴趣，但之前没有太多机会接触此类电影。《哪吒2》的推广正在吸引更广泛的观众群体。电影质量是最好的营销，随着华语电影质量不断提高，未来的观众规模自然会增长。

据电影票房统计机构Numero公司17日的数据，在13日至16日的澳大利亚周末票房榜上，《哪吒2》以235万澳元（1澳元约合0.64美元）位列第三。

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