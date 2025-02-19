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民营企业活力展现中国经济潜力（和音）

2025年02月19日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　从春节档电影消费创下历史新高，到国产人工智能大模型、人形机器人等科技成果火爆“出圈”，国际社会不仅看到中国民营经济的蓬勃发展势头，也看到中国经济的光明前景

　　

　　2月17日，习近平总书记出席民营企业座谈会并发表重要讲话，强调新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。国际社会高度关注这次座谈会，认为会议释放了中国坚定促进民营经济健康发展、高质量发展的积极信号，提振了国际投资者对中国经济前景的信心。

　　当前，国际形势变乱交织，不稳定不确定因素显著上升，国际市场充满担忧。世界将目光投向中国，期待中国继续成为世界经济增长的主引擎，给国际社会带来宝贵的确定性。中国的表现也不负期待。从春节档电影消费创下历史新高，到国产人工智能大模型、人形机器人等科技成果火爆“出圈”，国际社会不仅看到中国民营经济的蓬勃发展势头，也看到中国经济的光明前景。

　　此次座谈会强调对民营经济发展的基本方针政策“不能变，也不会变”，凸显中国经济政策之“稳”。中共十八大以来，中国政府高度重视民营企业、民营经济发展。当前，中国民营经济已经形成相当的规模、占有很重的分量，推动民营经济高质量发展具备坚实基础。截至2024年9月底，中国登记在册的企业总量中，民营企业占比稳定在92.3%。制定民营经济促进法等多项举措稳步推进，设立促进民营经济发展的专门机构……中国着力为民营企业发展赋能，助力民营企业走向更加广阔的舞台。

　　参加这次座谈会的民营企业，有的来自战略性新兴产业，有的来自传统制造业、农业，都是新质生产力的代表，凸显中国经济发展之“新”。无论是凭借研发创新能力为中国新能源汽车发展作出贡献的比亚迪，还是身处传统产业却坚持不懈创新、使农牧业充满活力的新希望集团，矢志创新的中国民营企业令世界刮目相看。随着中国经济步入高质量发展阶段，民营企业将在科技创新、绿色发展、数字经济等领域发挥更大作用。“中国永远不乏热切的风险投资家和聪明的年轻企业家。”《澳大利亚金融评论报》网站刊文指出，中国经济改革早期所特有的乐观、兴奋和活力仍然普遍存在。

　　中国民营企业是伴随改革开放伟大历程蓬勃发展起来的，开放包容的土壤孕育了中国民营企业开放合作的特质。中国民营企业积极走出国门、拓展海外合作，从人工智能到跨境电商，从高端制造到清洁能源，为全球消费者提供了更多元的选择，也在全球化进程中不断提高国际竞争力，获得更大成长空间，持续提升在全球产业链、价值链中的地位。国际分析人士将新一代中国民营企业家称为“天生的全球化企业家”，认为他们利用中国国内市场的巨大规模，快速建立规模经济，然后转向海外，迅速打入国际市场。

　　民营企业活力迸发，是中国经济韧性与潜力的生动写照。新时代新征程，中国社会生产力将不断跃升，人民生活水平将稳步提高，改革开放将进一步全面深化，各方面优势将给民营经济发展创造很多新的机遇、拓展更大发展空间，中国高质量发展将给世界带来更多信心。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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