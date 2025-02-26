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领略自然风光、感受人文魅力、品尝特色美食——

坐着火车游中国（外国游客感受“中国之美”）

2025年02月26日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　高铁车厢内，乘务员向米娅（左）介绍哈尔滨旅行攻略。
　　张 悦摄

　　1月14日，中国铁路昆明局集团有限公司“金花列车员”在D87次中老铁路国际旅客列车上表演节目。
　　新华社记者 胡 超摄

　　新型复兴号高寒智能动车组行驶在哈齐高铁松花江特大桥上。
　　郭晓龙 陈 名摄影报道

　　周爱娃和孩子们在站台候车。
　　受访者供图

　　西双版纳站，乔纳森和孩子在候车时一起弹唱。
　　王一翔摄

　　海南环岛高铁列车途经陵水黎族自治县香水湾。
　　蔡 晶摄

　　黑龙江的冰雪世界、云南的雨林景观、海南的椰风海韵……如今，越来越多的外国游客选择坐着火车游中国。列车飞驰，窗外景致如同画卷；列车抵达，新的探索随即开始。领略自然风光、感受人文魅力、品尝特色美食，“中国游”以其丰富的体验，为来自世界各地的游客留下难忘的回忆。

　　

　　雪国列车

　　领略冰情雪趣

　　本报记者  郭晓龙

　　晨光熹微，莽莽原野上，大片的白桦林被雾凇装点，宛如无数水晶珊瑚破雪绽放。冰天雪地中，高铁列车一路奔驰，车厢内暖意融融，希腊旅行博主米娅陶醉于窗外银装素裹的美景。她此行的目的地是“冰城”黑龙江哈尔滨。

　　不久前，第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨成功举办。一场场精彩的比赛点燃了冰雪运动的热情，也带热了哈尔滨入境游。

　　“早就听说哈尔滨的冬天美如梦幻世界，今年又碰上亚冬会，我也要跟着赛事来旅行。”米娅在北京生活了3年多，对中国东北的冰雪世界充满了向往，她特意选择乘坐高铁前往哈尔滨，希望多看看沿途美景。

　　列车缓缓停靠在哈尔滨西站，站台上已是人潮涌动，中外游客交织其间，他们在笑谈声里呵出一团团白雾，好一派热闹的冬日景象。

　　刚出闸机，身穿红马甲的志愿者就举着中英双语提示牌朝米娅迎了上来。“您好，请问您要去哪里？”志愿者微笑着问道。

　　“我要去冰雪大世界。”在志愿者的热情引导下，米娅顺利登上了前往目的地的直通车。“刚刚在火车上，就有乘务员给乘客介绍哈尔滨旅行攻略，这座城市比我想象中更加热情。”米娅说。

　　傍晚时分，冰雪大世界在灯光的映衬下犹如一座流光溢彩的童话城堡。米娅鼓起勇气，挑战了长达521米的网红滑梯。“零下30摄氏度的寒风在耳畔呼啸，眼前的霓虹光彩让我心跳加速，这是一场梦幻之旅！”她以诗意的语言描述这份体验。

　　在冰雪大世界，米娅还偶遇了正在修补冰雕的工作人员。“冰雪不仅是风景，更是艺术！”在他们的指导下，米娅首次握起冰雕工具，小心翼翼地雕刻出一颗晶莹剔透的“冰钻石”。

　　来到冰城，冰雪运动自然是不可或缺的体验。令米娅惊喜的是，市区的高铁竟能直通滑雪场。次日，她便乘坐高铁前往冰雪小镇亚布力。窗外，冰封的河流、辽阔的雪原、被积雪覆盖的村落，构成了一幅动态的水墨画卷。而高铁车厢内设置的滑雪板存放区，更是让米娅赞叹不已。她在社交平台分享道：“中国的冰雪高铁，让旅程和滑雪一样酷炫！”

　　不到一个半小时，列车抵达亚布力西站。米娅换乘接驳巴士，20分钟后便站在了亚布力滑雪场的雪道起点。这里刚刚举办过亚冬会雪上项目的比赛，几十条雪道如银龙般蜿蜒盘旋，满足了从新手到职业选手的各种需求。

　　“要像大鹅蹬腿那样刹车。”在滑雪教练充满东北特色的指导下，米娅首次接触双板滑雪。她踉跄着从初级道滑下，在一次次摔倒中逐渐掌握了平衡和转向技巧。“冰雪运动，是会让人上瘾的。”米娅说。

　　滑雪场外的冰雪乐园同样热闹非凡。米娅体验了雪地摩托穿越林海的刺激、冰钓冬捕的乐趣，玩累了便和同伴们在雪屋中围炉煮茶。夜幕降临，亚布力滑雪场的“雪地迪斯科”广场上，米娅与来自世界各地的游客们一起，跟着当地人扭起东北秧歌。

　　“这里，没有寒冷的隔阂，只有温暖的相遇。”返回北京的列车上，谈起这3天的黑龙江之旅，米娅说，自己收获了很多美好瞬间，“我已经开始计划下一趟旅程了。”

　　

　　跨国动车

　　共享一路欢歌

　　本报记者  杨文明  本报通讯员  王一翔

　　2月5日上午10时，云南西双版纳站里人头攒动。候车厅的一角，传来一阵悠扬的旋律。拨动琴弦的是来自法国的画家、音乐家乔纳森·苏维。用吉他打卡旅行地，用画笔记录风景，这是乔纳森的习惯。

　　乔纳森的妻子是湖南人，他们有两个可爱的孩子。2015年，一家人定居大理。云南美丽的山水风光、闲适的田园生活，是乔纳森艺术创作的灵感源泉。

　　这个春节假期，乔纳森精心规划了一趟采风之旅——乘坐火车一路向南，先在西双版纳感受热带雨林风光，再继续搭乘中老铁路列车跨越国境开启老挝游。

　　在西双版纳，乔纳森一家在热带雨林中徒步探险，感受大自然神奇魅力；走进傣族村落，体验独特节日文化……“森林里弥漫着湿润的气息，仿佛每一片叶子都在尽情呼吸，一切都焕发着生机与活力。”乔纳森对热带雨林情有独钟，这里独特的生态系统、丰富多样的动植物让他深深着迷。

　　下一站，乔纳森一家的目的地是老挝琅勃拉邦。乘坐中老铁路国际旅客列车进行跨国旅行，如今是一种热门旅行方式。早晨从昆明出发，9个多小时后就能抵达老挝首都万象。自2021年12月开通运营以来，中老铁路已开行超过1500列国际旅客列车，服务了来自100多个国家和地区的40多万名旅客。

　　11时24分，D87次列车缓缓驶入西双版纳站，乔纳森一家登上列车。

　　列车沿着蜿蜒的铁路线前行，沿途地势变化多样，时而穿行在山洞之中，时而飞驰在高架桥之上。车上举行了中老铁路春节文化主题活动，歌曲、舞蹈、变脸等节目纷纷上演，一路上喝彩声、欢笑声不断。“车厢变成了一个流动的舞台，精彩的节目让人大饱眼福！”乔纳森说。

　　午饭时间，列车上供应傣味小排、酸笋牛肉、菠萝饭等特色餐食。乔纳森点了一杯“一路咖香”现磨咖啡，这款咖啡融合了云南和老挝的经典咖啡豆，在列车上非常受欢迎。不多时，咖啡香味便弥漫了整个车厢。

　　茂密的热带雨林、连绵的山脉、宁静的村庄……乔纳森掏出速写本，记录着窗外的风景变幻。列车经过橄榄坝澜沧江大桥，这里视野开阔，澜沧江穿桥而过，许多乘客拿出手机拍照。孩子们对大桥充满好奇，有乘客讲述起大桥的故事：这个地段土壤松散，建桥很困难，以前河两边的人民互通往来只能靠渡船。是大桥的修建，改变了那段历史……

　　说话间，火车就要抵达边境口岸磨憨站了。列车工作人员开始帮助乘客填写出境信息登记卡，为通关做准备。12时31分，列车抵达。乔纳森一家带着行李下车，按照指示牌指引，进入出境联检区域办理手续。整个过程高效快捷，1个小时左右，他们便重新回到车上。列车再次启程，十来分钟后抵达老挝磨丁站。在这里，乔纳森一家办完入境手续，等待开启下一段旅程。“这么方便就跨境了！”乔纳森不禁感慨。

　　

　　环岛高铁

　　感受椰风海韵

　　本报记者  董泽扬

　　“妈妈，快看！高铁来啦！”周爱娃（外文名“伊娃”）5岁的大儿子指着进站的列车，兴奋地喊道。

　　周爱娃摸了摸儿子的头，又牵起小女儿的手，排队步入车厢。趁着孩子们放寒假，他们一家搭乘C7328次列车，沿着海南环岛高铁东线前往海口，享受假期生活。

　　周爱娃来自意大利，已在中国生活近20年。一年多前，周爱娃一家从北京搬到海南。从事编辑与翻译工作的她经常需要出差，便捷的环岛高铁是她的首选出行方式。每到放假，坐着火车游海岛则成为一家人的休闲之选。

　　“一提到坐火车，大儿子就特别高兴，总吵着要坐窗边，小女儿也兴奋得不得了。”周爱娃说，孩子们都喜欢火车。他们的家附近就有火车铁轨，兄妹俩经常趴在窗边，看不远处的一趟趟列车呼啸驶过。

　　火车缓缓驶出站台，车窗外的风景不断变换：椰林稻田的绿、天空大海的蓝，自然是充盈这一窗景致的主色调。一闪而过的红土壤、白沙滩，成群的牛羊、盛开的鲜花、飞过的白鹭，引得孩子们连连发问。“一切对孩子来说都是新鲜的，火车可以带着他们探索更大的世界。”周爱娃笑着说。

　　一窗一景，车移景移。海南环岛高铁全长653公里，串联起沿海12个市县，东环与西环各具特色。沿着东环，到文昌可见证火箭升空场面，去琼海能欣赏万泉河美景，万宁是冲浪好去处，陵水则适合来一场潜水游；沿着西环，乐东有茂密的热带雨林，昌江可看木棉花盛放似火，儋州的东坡书院文脉悠长……搭乘这一世界首条环岛高铁，能体验到海南岛的热带景致与人文风情。

　　说话间，列车准点到达美兰站，这里是连接海口美兰国际机场的重要枢纽。周爱娃对这一站尤为熟悉，她经常在此处换乘飞机。

　　“我喜欢坐高铁，因为高铁不仅高效便捷，还能欣赏旅途美景，结识热情的中国朋友。”周爱娃分享道，“作为一名高铁常旅客，我希望未来能有更多站点开通面向外国乘客的自助购票服务，高铁车厢内能提供更加丰富多样的儿童食品。”

　　伴随着中英双语的提示音，列车缓缓驶入海口东站。春日暖阳映射在车站新安装的玻璃幕墙上，也照耀着旅人的脸庞。周爱娃打算和孩子们一起逛逛海口骑楼老街，尝尝斑斓糕，喝喝椰子水。“环岛高铁的每一站都藏着惊喜，我们还有很多地方没去过，以后要和孩子们一起慢慢探索。”周爱娃说。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月26日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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