徐祥丽

首部跻身全球影史票房前 10 的非好莱坞影片、荣登全球动画电影票房榜首、连续三周称霸全球周末票房榜冠军…… 在刚刚过去的中国春节档，《哪吒之魔童闹海》向世界展示了中国文化创新表达的非凡魅力。

哪吒从“闹海”到“出海”，离不开中国故事的创新呈现。正如导演饺子所言：“传统文化要长出年轻血肉。”对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，使电影焕发出跨越时空、超越国度、具有当代价值的蓬勃生命力。

《山海经》《封神演义》《西游记》等神话传说，在光影中重焕新生。从哪吒“三头六臂”的视觉冲击，到风火轮、乾坤圈，昆仑仙境与海底龙宫的东方想象；从申公豹、石矶娘娘、太乙真人、四海龙王等人物设定，到“哪吒闹海”所代表的追求自我、反抗命运的文化符号，无一不从传承了千年的中华优秀传统文化中汲取养分。

哪吒出海的成功，还在于中国故事在不同文明背景中引发的共情。“我命由我不由天”的呐喊，既是陈塘关少年的觉醒宣言，也是全球化时代个体对抗命运的共同叙事。真挚动人的亲情、友情、师徒情，打通了电影和观众的情感连接，让共鸣和感动跨越代际和国界。影片以 “魔童哪吒” 对自我身份探索为主线，传递 “爱”“公平”“正义” 的价值观，既契合中国观众的情感需求，也能引发全球观众对身份、命运等议题的深入思考。

2025年是世界电影诞生130 周年、中国电影诞生120 周年。哪吒在全球范围内受到欢迎，离不开中国电影工业的发展成熟。2400个镜头中1900个特效镜头的惊人占比，背后是贵安超算中心每秒千万亿次的算力支撑，是138家动画企业构建的产业集群协作，更是4000余名艺术工作者历时五年的匠心雕琢。从粒子特效模拟的“混元珠”能量场，到面部捕捉技术呈现的细腻微表情，每一个数字帧率都跃动着中国智造的创新脉搏。这种将超级计算机的冰冷算力转化为艺术温情的魔法，正是中国电影工业化体系成熟的生动注脚。

然而，面对《哪吒之魔童闹海》的成功，部分西方媒体却发出不和谐的声音。《纽约时报》等西方媒体借题发挥，渲染中国 “排外形象”，质疑电影票房与作品含金量，甚至宣称 “中国人正在抛弃好莱坞”。

但事实是，中国文化产业正在与不同文明的交流互鉴中不断焕发活力。“和羹之美，在于合异”。就像汤羹美味的关键是将不同的食材调合在一起，以《哪吒之魔童闹海》为代表的的中国电影在世界上备受关注，并非源于中国“抛弃了好莱坞”，恰恰正是因为中国文化产业正加速与国际接轨，推动技术与艺术的融合，找到了东方美学与全球叙事的平衡点，为世界提供了与好莱坞动画叙事各美其美的文化样本。

(责编：徐祥丽、杨牧)