春节假期，外籍人士预定民宿数量同比增长3.7倍——

本报记者 严 瑜

安徽省黄山市黟县塔川村的一家民宿和周围环境。

新华社记者 傅 天摄

图为外国游客在浙江省杭州市塘栖镇泰山村共富工坊的樱桃园里采摘樱桃。

新华社记者 徐 昱摄

图为在广西龙胜各族自治县龙脊镇黄洛瑶寨，外国游客与村民演员在红瑶民俗文化表演中互动。

新华社记者 陈思汗摄

前一天还穿梭在中国城市的高楼大厦、霓虹光影间，后一天便沉浸在中国乡村的绿水青山、田园风光里——这正成为越来越多外国游客来华旅行的“新节奏”。

随着“中国游”在全球社交平台的热度不断攀升，中国免签效应持续显现，外国游客来华旅行的脚步不断深入，许多中国乡村迎来“洋面孔”。“中国游”的风吹进了中国广袤的乡村大地。

打开窗口——

感受乡土中国的烟火气和现代感

面对广阔的田野，在村口咖啡店喝一杯浓郁的咖啡；划着皮划艇，穿行在碧水荡漾的村间河道中；在村里的家宴中心，用加热的烙铁在葫芦上熨烙出孙悟空等图案，体验葫芦烙画这一非物质文化遗产的趣味；在青年艺术空间，和当地年轻的村民合奏一曲动感的歌曲……在浙江乡村畅游的一天，让西班牙游客安东尼用新学的中国网络热词感叹道：“我被中国的乡村生活狠狠‘拿捏’了！我已经很久没有这么开心、自由。”

“随着中国扩大免签国家范围，并将停留期限延长至30天，像我这样已经去过不少中国大城市的外国游客，想找机会体验一下中国慢节奏的乡村生活。”安东尼说，前不久，他来了一趟“说走就走”的“村游”。从上海出发，高铁只需30分钟，就抵达了嘉兴。安东尼选择的目的地便是位于嘉兴南湖的三星村。

近来，像安东尼这样走进中国乡村的外国游客越来越多。途家民宿数据显示，今年春节假期，51个中国乡镇首次迎来外国游客订单，外籍人士预订民宿数量同比增长3.7倍。在重庆巴南采茶制茶、在山东莱州敲锣鼓赶大集、在广西瑶族村寨感受少数民族风情……外国游客搭乘便捷的交通工具，怀揣探索中国的好奇，实现从城市到乡村的丝滑“转场”，亲身感受乡土中国的烟火气和现代感，也由此打开领略中国千姿百态的更多窗口。

“中国地域广阔，民族众多，中华农业文明历史悠久，各地的方言、民俗、建筑风格各具特色，在广袤乡村留下丰富的旅游资源。同时，近年来，中国乡村旅游业态更加多元，不再局限于简单的吃农家饭，而是将自然与人文相融合，让游客获得更丰富的旅游体验。”中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞认为，文化多样性、业态多元化是中国乡村旅游对外国游客的重要吸引力。

打破成见——

“回头客”带来更多“头回客”

“来了才知道，现实的中国农村有多精彩！特别是过年，就像做了一场热闹的梦！”今年春节假期，俄罗斯女孩莉莉丝在广东信宜的乡村度过了一段难忘的时光，也因此对中国乡村有了全新认识。

“一些西方媒体对中国农村存在误解，他们总说中国农村贫穷、落后、交通不便。”莉莉丝说，在信宜的乡村，她见到了一幅与西方媒体描述截然不同的景象：这里既有青山绿水、梯田翠竹，又有修缮一新的酒店、民宿和各类旅游设施；既能身着汉服，欣赏满园芬芳的李花，又能在夜幕降临时观赏烈焰腾腾的火壶表演。“中国的乡村充满惊喜！这里现代化的基础设施与城市相比并不逊色，惬意的生活节奏、丰富的文化活动让人既感到放松又不觉得乏味。”莉莉丝说。

走得越近，看得越多，了解越深。

宋瑞指出，外国游客尤其是其中对中国已有一定了解的群体，既是中国乡村旅游的体验者，也可以成为推介者和传播者。他们将在中国乡村旅游的所见所闻和亲身感受分享给亲朋好友，或在各类社交平台发布他们的旅游见闻，可以向更多海外民众展示丰富、立体、生动的中国文化和当代中国人的真实生活场景，进而吸引更多外国游客走进中国乡村。

美国女孩凯瑟琳便是这样，从一名体验者转变为一名传播者。几年前，她第一次来中国旅行时，在疾驰的高铁内对窗外一掠而过的乡村风光“一见钟情”。此后，凯瑟琳多次来到中国，脚步深入江苏、河北、新疆等地的乡村，被中国多元的地域文化深深吸引，并决定在中国的乡村长期旅居。前不久，她在社交平台发布短视频，分享了自己的中国乡村旅居日常——

傍晚，斜阳穿过苍翠的竹林，在整洁平坦的乡间小道上洒下斑驳光影。漫步其间，不时能与邻居家的鸡、鹅打个照面。路边的竹竿上，村民晾晒的腊肉高高挂起，腊味飘香。走进村里的便利超市，各色零食、日用百货、鲜果时蔬一应俱全，热情的老板娘随手送上两个新鲜的苹果。网上下单的快递，通常在2—4天后就会送达超市外的取货架，现场没有工作人员，无需扫码，找到自己的快递便可取走，不用担心快递被偷，因为这种情况从未发生过。

“这就是我梦寐以求的地方，我迫不及待地想去看看！”“太棒了！我喜欢这样有人情味、有安全感的村庄”……评论区内，许多外国网友对凯瑟琳的乡村生活表示羡慕与向往。像凯瑟琳这样的中国乡村旅游“回头客”正在吸引越来越多来自世界各地的“头回客”。

打响知名度——

让更多乡村搭上“中国游”快车

未来，如何让更多中国乡村进入外国游客的来华“打卡”清单，并将流量变“留量”？

在推进乡村全面振兴的大背景下，中国各地积极推出一系列乡村文旅产业政策，推动乡村文旅产业蓬勃发展。中国旅游协会休闲度假分会发布报告显示，2020年以来，全国新增60个国家5A级景区中，有70%位于县域地区。同时，乡村生态资源催生出徒步、骑行、攀岩等体旅融合项目，对喜爱自然、乐于挑战的外国游客持续释放吸引力。“村BA”“村超”“村T”等“村”字头文体活动的火热“出圈”，更获世界广泛关注，让外国游客渴望前来一探中国乡村的活力与魅力。

宋瑞认为，特色化、品质化、品牌化将是中国乡村旅游发展的三个重要方向：“特色化，即乡村在发展旅游时应结合当地自然条件、文化习俗和产业结构等，做出自身特色，避免千篇一律；品质化，即不断完善旅游相关基础设施，为游客提供有品质的旅游体验；品牌化，即着力打造若干具有代表性的中国乡村旅游品牌或企业品牌，向国际旅游市场推广，进而打响中国乡村旅游的知名度。”

如今，一些外国游客不仅“走进来”，还选择“留下来”，成为中国“新村民”，甚至参与到当地乡村旅游发展中。

在安徽省黄山市黟县宏村，就有这样一户外国“村民”，不仅过上了理想中的田园生活，还帮助这座古老村落与世界建立了更紧密的联系——2021年，奥地利人阿明和妻子带女儿到黟县旅游，被淳朴的民风、优美的环境和独特的徽派建筑吸引，决定定居在此，并接手经营一家民宿。2023年，阿明在宏村开了一家餐厅，用他拿手的比萨和咖啡招待来自世界各地的游客。近两年，随着前来这座“中国画里乡村”旅游的外国游客多起来，每周四晚，阿明将餐厅改造为课堂，开设免费英语课，为当地村干部、景区商户以及旅游从业者进行日常英语交流培训，帮助他们更好地与外国朋友沟通。“能够在悠然恬静的中国村庄里创业和生活，我觉得很幸福。”阿明说。

(责编：白宇、卫嘉)