人民网丹吉尔2月19日电 （记者黄培昭）正午的阳光洒在摩洛哥穆罕默德六世丹吉尔科技城园区，映照出一片繁忙的建设场景。

塔吊挥舞长臂，钢梁交错搭建，机器轰鸣作响，工人们紧锣密鼓地加紧施工，焊花在空中升腾闪烁。一些崭新的厂房已经竣工，银灰色的外墙在阳光下熠熠生辉。园区内道路宽阔平整，绿化带里新栽种的树木整齐排列，嫩绿的枝叶在微风中轻轻摇曳，为这片充满工业和科技气息的土地增添了许多生机。

中国路桥摩洛哥办事处总经理严斌向人民网记者介绍说，穆罕默德六世丹吉尔科技城（以下简称丹吉尔科技城，或科技城）项目是2016年摩洛哥国王访华期间，两国元首共同达成的系列合作成果之一，是中摩两国共建“一带一路”倡议框架下互惠务实合作的典范。

科技城位于摩洛哥北部港口城市丹吉尔城南约15公里处。“项目总体规划占地面积2167公顷，分为工业加速区（又称“自贸区”）和城市配套区两大板块，全部建成后将成为一座可提供10万人就业，30万人居住生活的集工业、商业、居住、公共服务和娱乐休闲为一体的综合现代化产业新城。”中国路桥摩洛哥办事处副总经理兼丹吉尔科技城建设公司董事、副总经理石晓波介绍说。

丹吉尔科技城自2023年2月正式投入招商运营以来，在短期内便获得了众多行业领军企业的青睐，成为其进入非洲，辐射欧洲、美国市场的首选投资平台。据掌握一手材料的中国路桥摩洛哥办事处总经理助理兼丹吉尔科技城项目招商总监王磊介绍，截至2025年2月，丹吉尔科技城首期486公顷范围内已基本完成招商引资工作，累计签约入驻企业近30余家，入园企业预计总投资额约30亿美元。

作为全球化战略布局的重要组成部分，贝特瑞在丹吉尔科技城投资建设了年产5万吨的锂离子电池正极材料项目，并于2024年4月8日举行了盛大的开工仪式。此外，贝特瑞计划在同一地区建设年产6万吨的锂电池负极材料一体化项目，预计总投资约26.18亿元人民币（约合3.7亿美元），建设周期为两年。

贝特瑞地中海新材料科技公司/贝特瑞地中海负极新材料科技公司总经理杨平州告诉人民网记者：”摩洛哥工厂作为贝特瑞海外第二工厂，践行集团海外布局战略，旨在通过技术创新、全球化合作和多元化投资，拓展在新能源产业链中的市场份额，提升全球影响力。贝特瑞积极推动国际化进程，尤其在锂电池材料、储能设备以及新能源领域，通过海外投资、技术输出和本地化运营，打造跨国竞争力。“

记者在采访中了解到，根据统一部署和规划，贝特瑞在项目设计阶段充分结合摩洛哥丰富的风能和太阳能资源，筹划在厂区建设光伏发电系统，为工厂正常运行提供清洁电力。与当地政府保持紧密沟通，签订绿电采购协议，确保未来工厂运营中90%以上的电力来自绿色能源，推动摩洛哥工厂实现绿色可持续发展。

森麒麟在丹吉尔科技城建厂，是其继泰国工厂后的重要投资，标志着森麒麟在全球轮胎制造业中的地位进一步提升。

“自2023年10月21日项目正式动工以来，森麒麟已经投入超过4亿美元，预计今年在全面投入生产后，工厂年产能力将能够释放600万至800万条高性能轿车和轻型卡车的子午线轮胎，为全球市场提供高质量的产品。“森麒麟轮胎股份有限公司副总经理、摩洛哥公司管理中心总经理许荣华对人民网记者介绍说。

摩洛哥前经济和财政大臣瓦拉卢2月18日在拉巴特接受人民网记者采访时说，丹吉尔科技城项目不仅为摩洛哥带来了前所未有的发展机遇，更通过吸引像贝特瑞新材料科技公司和森麒麟智能轮胎这样的行业巨头，填补了摩洛哥在高科技电池和高端轮胎制造领域的空白。”贝特瑞和森麒麟的入驻，将进一步完善我们的产业链，为当地创造更多高技能就业岗位，促进经济多元化增长。中国企业的智慧与实力，正助力摩洛哥迈向更加繁荣的未来。“

贝特瑞开工仪式。采访单位供图

贝特瑞桩基础项目正式开工。贝特瑞供图

贝特瑞在科技城的工厂正在顺利建设中。采访方供图

丹吉尔科技城远眺。人民网记者 黄培昭摄

科技城内，一些工厂正在紧锣密鼓地建设之中。人民网记者 黄培昭摄

科技城内已经建成的工厂。人民网记者 黄培昭摄

森麒麟轮胎在科技城的工厂。人民网记者 黄培昭摄

森麒麟轮胎在科技城的工厂车间。人民网记者 黄培昭摄

森麒麟在科技城的工厂内部。人民网记者 黄培昭摄

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