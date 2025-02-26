本报记者 严 瑜

图为近日，在澳大利亚悉尼，观众排队入场参加《哪吒之魔童闹海》悉尼首映礼。

新华社记者 马 平摄

图为唐梦竹的女儿在美国洛杉矶一家影院的《哪吒之魔童闹海》宣传海报前留影。

受访者供图

图为近日，在澳大利亚悉尼，观众在《哪吒之魔童闹海》巨幅海报前拍照。

新华社记者 马 平摄

“看哪吒了吗？”——最近，这成为许多海外华人见面的新“问候语”。随着《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）在澳大利亚、新西兰、美国、加拿大等海外市场上映，“魔童”哪吒脚踩风火轮、腰缠混天绫，“闯”出国门。

从美国洛杉矶的首映礼上，华人观众齐声高呼“哪吒雄起”，到加拿大温哥华多场次预售票一票难求，再到澳大利亚、新西兰等国华人给当地影院发邮件、打电话，要求加场，《哪吒2》在海外华人圈掀起阵阵热潮。

“魔童”哪吒何以如此打动海外华人？多位华人在受访时表示，《哪吒2》让他们惊叹于中国电影的工业水准与技术创新，更提升了他们作为中华儿女的文化自信。如一名华人所说：“能在海外看到这样一部原汁原味、精彩绝伦的中国动画电影，提气！”

彰显中国电影水平的跃升

“每一帧画面都烙印着东方美学的基因，又以国际化的视觉语言惊艳世界”

“我已经‘四刷’《哪吒2》了，根本看不厌！”15岁的华人女孩郑宇希在电话那头和记者聊起《哪吒2》，直呼好看。2月10日，《哪吒2》在澳大利亚墨尔本点映，郑宇希和家人提前数天便预订了电影票。在社交平台发布的观影短视频中，她这样写道：“在相隔数千公里的异乡，也要第一时间去看哪吒。”

5年多前，郑宇希在中国读小学时看过《哪吒之魔童降世》。“相比第一部，《哪吒2》的画面更加精美，特效更加酷炫。更重要的是，这次在海外看《哪吒2》，从中感受到中国电影的进步，特别自豪！”郑宇希说。

在美国、加拿大、新西兰等其他国家，《哪吒2》同样收获了当地华人观众的叫好与掌声。

“影片结束，当屏幕中央出现‘饺子导演作品’这行字幕时，全场观众都自发鼓起掌来。那一刻，我由衷地为中国原创动画电影感到骄傲。”生活在美国洛杉矶的唐梦竹告诉记者，《哪吒2》在洛杉矶点映当天，她带着8岁的女儿去看了唯一的IMAX场。“当天是工作日，没想到下午3点多的场次依然满座。”

唐梦竹认为，《哪吒2》之所以“圈粉”大批海外华人观众，凭借的是过硬品质。“之前我和女儿一起看过《功夫熊猫》等好莱坞制作的动画电影，我们觉得《哪吒2》的剧情精彩度、画面表现力不输于好莱坞大片。”

耗时5年多用心制作，138家中国动画公司共同技术攻坚，4000多人团队合力精心打磨，《哪吒2》在给观众带来一场震撼视觉体验的背后，是中国电影人的精益求精和中国动画产业的厚积薄发。

“《哪吒2》运用粒子特效、动态捕捉等前沿技术，展现出全球顶尖的动画制作水平，彰显出中国电影制作水平的跃升。影片中，东海龙宫的瑰丽、乾坤圈的烈焰、混元珠的幻灭……每一帧画面都烙印着东方美学的基因，又以国际化的视觉语言惊艳世界。”作为一名电影资深爱好者，英国中华艺术中心主任毛埴铖在今年春节回国探亲时，便带着两个孩子去影院观看了《哪吒2》。

回到英国后，毛埴铖惊喜地发现，《哪吒2》已经“火”到海外。“英国华人对《哪吒2》的关注度很高，社交媒体上关于‘何时能在英国观看《哪吒2》’的讨论热度持续攀升。不少当地电影界人士也在讨论这部中国动画电影。在伯明翰举行的一场动画论坛上，一名英国导演拿着《哪吒2》概念图赞叹道：‘原来你们的神话英雄可以这么酷！’”

展现中华文化的艺术张力

“不仅是一场视觉盛宴，更是对中国传统文化深度挖掘与现代性重构的一次成功探索”

正如《哪吒2》导演饺子所说：“中国传统文化是动画电影创作的一座巨大宝藏。”《哪吒2》取材于中国古代神话传说，并在传统故事的基础上大胆创新，赋予哪吒这一经典角色及其故事全新的生命力。

“接近2个半小时的影片被笑点、泪点、燃点填满，光影交织的画面令人应接不暇。”澳大利亚华夏文化学校山区分校校长王莹亮说，5年前《哪吒之魔童降世》上映后，她便将该片作为中文课堂的授课素材，带着不同的学生看了不下10遍。“《哪吒2》延续了第一部的精彩，不仅是一场视觉盛宴，更是对中国传统文化深度挖掘与现代性重构的一次成功探索。过去，我陪学生们看好莱坞制作的中国题材动画电影时常想，为什么不是我们中国人用自己的方式来讲述中国故事、制作动画电影？今后我可以骄傲地向外国朋友推荐：‘去看《哪吒2》吧，你肯定不会失望！’”

“如今，越来越多新西兰人通过观看中国电影了解中国的历史文化、社会风貌。像《哪吒2》这样剧情精彩、制作精湛的中国动画电影正是向海外观众展现中国文化独特魅力的重要窗口。”新西兰太平洋文化艺术交流中心主席和志耘介绍，他从新西兰当地院线经理处了解到，目前《哪吒2》在新西兰的平均上座率超过80%，许多华人在观看电影后还“安利”给当地朋友。

哪吒的“风火轮”点燃的不仅是海外华人的文化自信，还有华人“Z世代”学习中文、探索中国文化的浓厚兴趣。

聊起影片中有关中国文化的“彩蛋”，郑宇希如数家珍：“片中，憨态可掬的结界兽，其原型是三星堆遗址的青铜人像；伴随天元鼎缓缓下沉的神秘低音是蒙古族呼麦；殷夫人在水边送别哪吒的场景中，有一株蜿蜒曲折的柳树，因为在中国传统文化中，柳树被赋予离别和思念的象征意义……”

郑宇希的妈妈葛善珍说，“一刷”《哪吒2》后，她们母女便在网上搜索了许多“深挖”影片里中国文化元素的短视频。“之后，孩子每‘刷’一次电影，都会更加留意这些蕴藏匠心的细节。”

唐梦竹也感叹，《哪吒2》让她女儿成为中国古代神话故事的小粉丝。“这两天，孩子在家主动听起《山海经》的电子书，想了解和哪吒有关的更多故事。”

“我的两个孩子在英国出生长大。看完《哪吒2》后，他们主动问我：‘风火轮用英语怎么说？’回英国后，他们在向同学介绍这部电影时，还尝试用英文解释‘乾坤圈’的象征意义。”毛埴铖说，《哪吒2》让海外观众更加直观地感受到中华文化的生命力与艺术张力，在不同年龄观众群体中都能引发触动与共鸣。

引发海外观众的情感共鸣

“真正的文化自信，不在于‘我们有多独特’，而在于‘我们如何让世界愿意倾听’”

《哪吒2》在海外华人圈中掀起的观影热潮还在持续。

最近，美国米德兰奥德赛华人协会积极联系当地影院，推荐上映《哪吒2》。“米德兰位于美国得克萨斯州，目前尚未上映《哪吒2》。一些华人为了看《哪吒2》，开车几个小时，到邻近的休斯敦、达拉斯等城市观看。他们看完后在社交平台分享的反响都很好，这让更多华人期待在家门口看上这部中国动画电影。”米德兰奥德赛华人协会会长蔡雪玲说。

前不久，蔡雪玲还在当地一所中文学校组织华裔青少年及其家长观看了《哪吒之魔童降世》。“不少孩子曾到中国参加‘寻根之旅’夏令营。影片中具有浓郁中国特色的画面、方言，让他们感到熟悉、亲切。其中传递的正能量也能帮助‘华二代’‘华三代’在全球化环境中更好找到他们与中国传统文化根脉的连接。如果《哪吒2》能顺利在米德兰当地影院上映，我会邀请美国朋友一起观影，感受这部地地道道的中国动画电影的魅力。”蔡雪玲说。

“真正的文化传播，不是说教式的单向灌输，而是扎根人性的叙事引发的双向共情；真正的文化自信，不在于‘我们有多独特’，而在于‘我们如何让世界愿意倾听’。”毛埴铖认为，《哪吒2》在多方面能够实现与海外观众的双向共情，这正是这部电影的“破壁密码”。“例如，哪吒与敖丙的‘敌对’与‘共生’关系，恰如全球化时代不同文化背景个体之间的冲突与和解；‘我命由我不由天’这句蕴含东方哲学的经典台词，也与西方社会对自主命运的不懈追求相契合。我们期待这样的文化‘破壁’能够成为常态，激发更多海外民众主动走近中国文化的热情。”毛埴铖说。

作为中国—新西兰电影节主席，和志耘在海外推广中国电影已近30年。“近年来，越来越多中国电影在海外同步上映，反映出在中国电影质量不断提升、全球观众对中国文化兴趣日渐浓厚的背景下，中国电影的国际竞争力和影响力显著增强。中华文化是中国影视创作的宝贵矿藏。《哪吒2》再次证明，‘越是民族的，越是世界的’。相信《哪吒2》会成为长留海外观众心中的一部经典之作。我们海外华人也将继续做好传播者和搭桥者，将优秀的中国电影推荐给海外朋友，推动不同文化之间的对话与交流。”

(责编：牛镛、岳弘彬)