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《哪吒之魔童闹海》引发海外观众感叹——

“魔童哪吒，让我看到不一样的中国传统文化”

高 乔 王沁睿
2025年03月01日04:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2月8日，人们在美国洛杉矶举行的《哪吒之魔童闹海》北美首映礼上举起电影海报。
　　曾 慧摄（新华社发）

　　“看这部电影时，我总是在‘哇’，在大笑，在流泪。”95后法国小伙儿罗亚瑟兴奋地与本报分享观看《哪吒之魔童闹海》（简称《哪吒2》）的感受，“看之前，我曾想过这部电影的票房和评价是不是有点夸张了。看完后，我理解了大家的评价。电影的画面、特效都非常专业。故事情节幽默，也令人感动。这几天，我忍不住一直和朋友分享其中的细节和角色。”

　　这段时间，像罗亚瑟这样的海外“哪吒粉”越来越多。近日，随着《哪吒2》在北美、澳大利亚、新西兰等多国院线全面上映，哪吒这个脚踩风火轮、身披混天绫的“叛逆少年”正在走向国际舞台。

　　国际银幕上的“哪吒热”

　　“电影中体现的友情、亲情真的很棒，很适合全家人一起观看。”“除了技术优势之外，这部电影展现了更深层次的哲学思考和文化元素。”“我完全能理解为什么这么多观众不止一次地去看了！”自《哪吒2》在海外上映以来，多国观众纷纷在海外社交平台发表观影感受。

　　2月14日，《哪吒2》北美首映当天，美国洛杉矶地区近60家影院黄金时段场次的电影票几乎全部售罄，纽约AMC影院座无虚席，部分影院只能临时加场满足观众的观影需求。据网络平台数据统计，截至2月24日，电影《哪吒之魔童闹海》全球票房（含预售及海外）累计突破137亿元，位列全球影史票房榜第八，全球动画电影票房榜第一。在国际专业电影平台IMDb上，《哪吒2》获8.3高分评价。

　　“一个与龙搏斗、挑战命运、不守规矩的男孩，在打破中国票房纪录后，也闯进了西方影院。”美国有线电视新闻网在报道中这样评价《哪吒2》。印度《经济时报》评论称：“《哪吒2》的成功凸显了中国电影市场的增长和韧性。”

　　融入中华传统文化元素

　　《哪吒2》融入了中华传统文化中水墨、三星堆文化符号等代表性元素。影片中太乙真人的四川方言体现中国地域文化特色，为电影增添了许多幽默色彩。从《哪吒1》的“叛逆魔童”到《哪吒2》的“命运抗争者”，哪吒在保持人设内核不变的同时，不断塑造新的形象，述说新的故事，持续吸引海内外观众。

　　“魔童哪吒，让我看到不一样的中国传统文化。”罗亚瑟说，“电影中的许多风景画面，像中国的传统山水画。我不太了解中国古代历史和神话，但也能从中感受到哪吒的鲜明个性。与西方动画电影中强调个人力量的价值观不同，哪吒讲述了一个通过集体力量实现共同理想的故事，体现了中国人的一种精神内核。”

　　“影片中哪吒‘不服输、不放弃、不好惹’的形象，很契合当下部分年轻人的精神特征。魔童哪吒让年轻观众看到自己在青春期等成长阶段的心里投射，感受到既包含现实主义、又富有理想主义的温暖力量。”中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长、研究员冷凇在接受本报采访时分析，《哪吒2》之所以能有血有肉地“出海”、在国际动画电影市场“闹海”，正是因为它在挖掘本土文化创新性要素的同时，与国际影业的价值和审美进行有效对接。“《哪吒2》就像其导演饺子的名字一样，是一个包罗万象的‘饺子’——外皮是中国传统文化，包的是全世界共通的市场要素的馅儿。”

　　在国际影业的汪洋大海中拥抱风浪

　　“现在，中国电影‘出海’比以往任何时候都更常见。在英国大城市里的电影院，每周都会放映不同的中国电影。”英国伦敦国王学院教授裴开瑞说。

　　除了《哪吒2》，《封神第二部：战火西岐》《唐探1900》《射雕英雄传：侠之大者》等春节档影片近期在海外同步上映并取得不俗成绩。比如，《封神第二部：战火西岐》在16个国家和地区同步上映，在澳大利亚和新西兰连续4日蝉联单屏票房冠军；《唐探1900》在北美213家影院、澳新93家影院上映，刷新华语片海外排片纪录。

　　“目前中国电影出海面临的最大挑战，是对国际传播‘语言’的掌握。海外观众在观看中国电影时，容易因文化差异而对内容产生误解。”冷凇说，“针对这一现象，创作者要有‘死磕’精神，就像外科医生做手术一样，以精益求精的态度打磨每个细节。中国电影应把姿态和‘语调’放低，用平静、平视、平实的态度真诚讲述故事，同时提高制作水准，拉齐国际市场要求的视觉效果，在国际影业的汪洋大海中拥抱风浪。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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