本报记者 林子涵

中国游戏科学公司出品的国产3A游戏《黑神话：悟空》宣传海报。

陈玉宇摄（人民图片）

2月23日，市民在湖南省长沙市岳麓区岳麓街道五星村观看哪吒主题墙绘。

新华社记者 陈思汗摄

英国机构日前发布的《2025年全球软实力指数》报告显示，中国的软实力排名从2024年的第三位升至第二位。在经济、商业、文化、教育、科学、媒体传播、可持续发展等具体指标上，中国的排名也在显著提升。

指标变化体现了中国软实力的新突破，更折射出国际社会对中国形象认知的转变。从过去单一维度的标签化解读，到对中国形象的多维度立体感知，世界眼中的中国正变得越来越饱满鲜活。

“中国文化品牌越叫越响”

据欧洲《现代外交》杂志网站报道，《全球软实力指数》报告调查了100多个国家和地区的17万多名全球参与者的看法，被视为对国家品牌认知度最全面的调查之一。在《2025年全球软实力指数》报告中，中国在8项软实力维度中的6项，以及2/3的具体指标上均实现显著增长。其中，中国在文化方面的软实力排名上升至第七位。

“指标的积极变化，凸显中国文化吸引力上升，也展现了中国影响全球叙事的能力。”发布全球软实力指数的英国“品牌金融”咨询公司表示，中国在“文化遗产丰富性”“艺术和娱乐影响力”“媒体与传播”等具体指标上均排名靠前，在一定程度上表明全球对中国文化的认知度提升。

巴基斯坦《星期五时报》周刊网站报道称，软实力是一个国家通过吸引力和感召力而非胁迫或武力来影响其他国家偏好和评价的能力，代表了国际社会对一国文化的认知、认同。“过去几年，从时尚到音乐、电影，中国文化品牌越叫越响，正在塑造全球的趋势和观念。得益于全球日益密切的数字往来，中国文化产品越来越在全球范围内受到青睐，这些文化产品也成为了弥合文化差异、促进理解的桥梁。”

《纽约客》杂志报道称，不久前，大量美国用户涌入中国网络社交平台小红书。各式各样的帖子展示了中国日常生活，打开许多美国用户的“新世界”。“透过这些帖子，美国用户看到不一样的中国，这也是中国文化软实力和国家形象发生变化的时刻。”报道称。

“随着《哪吒之魔童闹海》《封神第二部：战火西岐》《唐探1900》等中国电影在全球市场获得成功，中国在提升软实力、提升国际形象方面又迈出了重要一步。”巴西《论坛》杂志网站报道称，这些出海的影视作品在海外引发观影热度，不仅激发了外国观众对中国的浓厚兴趣，也改变了他们对中国的刻板印象。

“中国科技创新变得很‘酷’”

马来西亚《太阳报》关注到《2025年全球软实力指数》报告。报道称，与部分“唱衰中国”的论调形成鲜明对比，中国在科技创新及“未来增长潜力”等软实力指标上，已连续4年位居榜单前列。

“深度求索DeepSeek-R1人工智能应用模型的出现，在全球各大应用商店一石激起千层浪。这款中国的人工智能模型凭借低成本高性价比的开发模式，对全球科技产业产生重大影响。如今，许多人都将中国视为人工智能发展领域的重要参与者。更令人惊讶的是，近几年中国的创新成果和产品，几乎全部或主要依靠本土人才开发。”《太阳报》称。

“中国科技创新变得很‘酷’，中国软实力开始绽放光彩。”美国彭博社发表文章称，“短短几个月内，特效炫酷的《哪吒之魔童闹海》位居全球影史票房榜前列；《黑神话：悟空》受到国外游戏爱好者力荐；大批美国用户涌入中国应用程序小红书；DeepSeek推出了AI聊天机器人，突然之间，每个人都想在手机上安装这款聊天机器人。”

彭博社文章进一步提示，令人惊艳的中国科技并非昙花一现，而是古来有之。“丝绸、瓷器、火药、印刷术、茶叶、马镫、犁铧……在《中国科学技术史》中，英国科学史学家李约瑟就已提醒读者，有大量科学技术源自中国，中国的科技和文化古时候就已取得领先。

英国《金融时报》网站刊登文章认为，以杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司为代表的中国企业的出现，打破了许多对中国创新的偏见。中国已经成为全球软件超级大国，在电子商务和数字金融服务方面追赶西方，而且还在人工智能方面进行大量投资。这推翻了过去“美国创新、中国模仿、欧盟监管”的成见。

“中国的活力与开放令人鼓舞”

“2025年的软实力排名反映了中国在增强经济吸引力、展示文化、提升国家声誉方面的持续努力。”欧洲《现代外交》杂志网站报道称，得益于共建“一带一路”倡议等努力以及向外国游客开放大门等措施，中国日益展现出开放的亲和力。

“中国的活力与开放令人鼓舞。”据巴西《论坛》杂志网站报道，就在几日前，“跟着电影游中国”活动正式启动。这一活动旨在利用春节期间上映的多部广受好评的电影以及近来中国政府扩大过境免签政策的有利时机，促进外国游客到中国入境旅游。“‘跟着电影游中国’活动包括在媒体平台和国际电影节上宣传中国电影，推广电影取景地旅游。该举措不仅旨在促进旅游业的发展，还将提升中国热情好客的国家形象”。

“中国广邀外国宾客来解锁文化魅力。”新加坡《联合早报》网站、南非独立在线新闻网站等近期报道称，中国近期不断丰富入境游产品，优化入境旅游服务，欢迎更多外国朋友来到中国、看见中国、感受中国，对外展示亲和形象，让更多人透过旅游了解中国的美景与魅力。

“中国向外国游客敞开大门、中国企业积极推动AI大模型发展、中国的影视不断出新出彩……这些都并非中国软实力的仅有例证。”马来西亚《太阳报》称，“随着中国软实力日益发展并不断通过共建‘一带一路’倡议等强化对外开放合作，中国将日益展现自身的号召力与影响力。”

(责编：赵欣悦、袁勃)