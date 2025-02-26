新华社首尔2月25日电（记者姬新龙 陆睿）韩国宪法法院25日举行总统尹锡悦弹劾案庭审第11场也是最后一场辩论，尹锡悦携带77页文稿前往法院做最终陈述。

2月25日，尹锡悦代理人团抵达韩国首尔宪法法院。新华社记者 姚琪琳 摄

辩论于当地时间14时开始，直到22时15分结束，持续8个多小时。控辩双方围绕尹锡悦宣布紧急戒严是否合法展开激烈攻防战。

国会方面认为，尹锡悦“宣布违宪违法的戒严令、侵入国会和选举管理委员会、试图逮捕拘禁多名政治人士”，“罢免他的必要充分条件已经成熟”，“为了民主和国家发展，必须罢免尹锡悦”。

尹锡悦代理人团则主张，在野党的政策干扰、立法暴举、削减预算导致国家处于“紧急状态”，“总统宣布紧急戒严是针对在野党暴行的不可避免选择”。

尹锡悦本人当天16时30分左右从关押地首尔拘留所前往法院，21时10分左右开始最后陈述。他准备了77页A4纸文案，用近70分钟时间，重申宣布戒严的必要性和合法性，称“紧急戒严是为了克服国家危机，是总统行使合法权限”。他否认曾指示封锁国会、抓捕政界人士等，声称“为维持秩序而向国会投入了最少兵力”。

2月25日，警察在韩国首尔宪法法院前维持秩序。新华社记者 姚琪琳 摄

宪法法院此前已举行10场辩论，传唤16名证人。最后一场辩论结束后，法官们将进行评议，并就主审法官提出的结论表决。法律界预测，参考此前卢武铉、朴槿惠总统弹劾案的审判情况，宪法法院可能在辩论结束约两周后的3月中旬宣判。

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