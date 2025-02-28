人民网记者 李志伟

突破139亿元！2月26日，电影《哪吒之魔童闹海》（下称《哪吒2》）全球票房再创新高。目前，《哪吒2》在全球影史票房榜排名第八，距离第七名《蜘蛛侠：英雄无归》仅一步之遥。此前，《哪吒2》屡创纪录，超越《头脑特工队2》，成为全球票房最高的动画电影。《哪吒2》持续火爆全球，受到国际媒体的广泛关注。

《哪吒2》打破了好莱坞电影在全球票房排行榜“一统天下”的格局。美国有线电视新闻网报道说，这部中国电影是第一部进入全球票房前20名的非好莱坞电影。美国《综艺》杂志报道说，目前为止，今年最卖座的电影来自于中国，而不是来自漫威、皮克斯等美国电影制作公司。

截至2月26日，《哪吒2》北美票房达到1385万美元，澳大利亚票房达到328万美元。3月，《哪吒2》将在新加坡、马来西亚等地陆续上映。这部电影受到海外观众热捧，很多人提前几天抢购预售，排着队观看首映。有的观众说，即便是那些以前对动画不感兴趣的观众也被吸引而来，因为这部电影在中国获得了很好的口碑。还有的华人观众说，电影战斗场面非常壮观，令人印象深刻，对中国国产电影充满了希望。

随着票房纪录不断刷新，《哪吒2》创造了多项里程碑。这部中国制作的电影，浓缩了138家动画公司和4000多名工作人员的心血，无疑是中国动画和电影产业的“高光时刻”。《哪吒2》成功的秘诀是什么？

美国有线电视新闻网报道说，过去几十年，中国电影市场一直被好莱坞大片所主导。但近年来，中国本土电影层出不穷，涵盖动作片、科幻片、爱情片、动画片，不断超过西方电影。日渐上升的文化自豪感、更精致的叙事、快速的技术进步推动了这一转变。中国本土电影业抓住了这个机会。

对于新一代的中国电影人和观众来说，理由非常清晰：如果中国自己的人才能够将伴随他们成长的传奇故事改编成高质量的电影，那为什么还要依赖西方电影公司来讲述中国故事呢？

在澳大利亚广播公司报道中，香港都会大学人文社会科学院文化研究助理教授陈智廷表示：“通过动画，《哪吒2》展示了中国文化的独特性，并可能推动文化旅游以及全球范围内中国文化的传播。”大部分中国网友认为《哪吒2》标志着一个“文化自信的历史时刻”。

新加坡《联合早报》刊文称，近年来，中国IP通过影视内容到网络游戏、网络文学、短视频，在国际发热，打开年轻人的新市场，也引起国际瞩目。中国历史、传统文化和经典文学如《西游记》《封神榜》《山海经》到武侠小说等，信手拈来的题材，激发了各种娱乐形式的突破。

中华优秀传统文化拥有取之不尽的创新源泉，中国人有能力讲好自己的文化故事。从去年改编自《西游记》的游戏《黑神话：悟空》游戏，到今年的《哪吒2》，不难看出中国文化产业IP模式的日渐成熟和拓展至海外的影响力。

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