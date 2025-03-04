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外交部：中国人民从来不吃霸凌霸道那一套

2025年03月04日17:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月4日电（记者董雪、朱超）外交部发言人林剑4日指出，美方执意以芬太尼问题为借口，再次对中国输美产品加征关税，中方多次阐明反对立场，采取的反制措施完全是维护自身权益的正当、必要之举。

　　林剑在例行记者会上说，芬太尼问题的根源在于美国自身。中方出于人道主义和对美国人民的友好情谊，采取有力措施帮助美国应对芬太尼问题，这是有目共睹的，美国各界人士多次对中方表示感谢。美方非但不领情，反而对中国抹黑推责，通过加征关税施压讹诈，这是恩将仇报，不仅解决不了美国自身的问题，还将严重破坏双方在禁毒领域的对话与合作。

　　“我要重申，中国人民从来不信邪、不怕鬼，从来不吃霸凌霸道那一套，施压、胁迫和威胁不是同中方打交道的正确方式，对中国搞极限施压，那是找错了对象，打错了算盘。”林剑说，美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商解决各自关切。

　　“美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。我们奉劝美方收起霸凌嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。”他说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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