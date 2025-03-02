人民网记者 牛瑞飞

“《哪吒之魔童闹海》正式成为史上票房最高的动画电影。”近期，电影《哪吒之魔童闹海》在全球火热上映，法国知名影评网站“大屏幕”将该片誉为令人震撼的现象级电影，称“该片有望称霸全球票房。”

目前，整个欧洲市场，《哪吒之魔童闹海》有望在希腊率先上映，而欧洲其他国家的媒体和观众也正期待着“小哪吒”能早点来到自家做客。。

一直以来，影视剧作品都外国民众了解中国文化的一扇窗户。去年，已经有多部中国电影在欧洲上映。令记者记忆犹新的是王家卫电影展影票供不用求，电影《封神第一部:朝歌风云》的上映让欧洲观众大呼“中国电影特效比好莱坞还精彩”，今年上映的电影《唐探1900》也迎来了不少当地观众。

除了中国电影，中国电视剧、纪录片在欧洲也颇受欢迎。现在越来越多的中国影视作品高效率登陆欧洲多个影视平台。以最近国内播出的影视剧《难哄》为例，该剧在影视平台欧洲奈飞的播出与更新几乎与国内同步。此外，不少中国古装剧、美食纪录片也越来越多地出现在欧洲电视上。

图为2月24日，记者在布鲁塞尔一家家乐福超市拍摄的来自中国的食品，越来越多中国口味的食品收到当地消费者青睐。人民网记者 牛瑞飞摄

美食一直是中国的王牌名片之一，中国美食也在欧洲越来越受欢迎。对此，在比利时经营亚洲超市的金源集团董事长刘景瑞告诉记者：“我们超市相当多的顾客是比利时当地人。冬天，他们喜欢购买各种火锅底料、羊肉片；春天，来自中国的蘑菇、山药销量很好；秋天，润肺的菊花茶最热销；夏天，青岛啤酒供不应求。最近，我发现他们越来越喜欢购买时下中国最新潮流食品，比如说辣条、螺蛳粉。还有很有趣的是，很多比利时的年轻人和小朋友非常喜欢吃大白兔奶糖。”

记者在金源超市采访了一位比利时消费者洛朗斯，她告诉记者，几年前，第一次逛这家超市为她打开了通往美食的大门。“以前我们的早餐永远是咖啡、面包。后来我在这里买到了中国的花卷，我就爱上了这个味道，我的冰箱里现在屯了很多中国花卷、豆包还有流沙包。现在我甚至期待每天的早餐，是中国的各式美味面点给了我起床的动力！”

来自中国的大熊猫是比利时天堂动物园的超级明星。比利时天堂动物园的大熊猫馆前的游客总是最多的，纪念品店里各类大熊猫形象的纪念品也是销量最好的。天堂动物园创始人兼董事长董博是2023年中国政府友谊奖获得者。他表示，除了大熊猫，还期待天堂动物园饲养来自中国的猴子，传播美猴王孙悟空的故事，让更多人知道中国经典名著《西游记》。

百闻不如一见，中国对欧洲多国施行免签政策也为中国文化闪耀欧洲提供了更多机会。中国对比利时施行免签政策以来，记者的好多当地朋友把假日贡献给了中国。安东尼退休后一直自学中文，去年他去了一趟中国西安，从此就对中国历史着了迷。回到比利时以后，他把在比利时、法国等地举办的中国文物展看了个遍。

2月13日，中国驻欧盟使团在布鲁塞尔举行“中欧友谊之光 照亮合作之路”活动亮灯仪式，图为活动现场观众在猜灯谜。人民网记者 牛瑞飞摄

可以说，2025年是中国文化在欧洲传播的大年。蛇年春节是中国春节申遗成功后的第一个春节，丰富多彩的中国文化展示活动在欧洲各地展开，欧洲民众也越来越近距离的接触中国文化。

让记者感触特别深的是，今年记者收到了很多当地朋友发来的春节祝福信息，还有很多当地朋友奉上了自己的出生年月，让记者帮忙看看自己应该是什么属相。

1月25日，在比利时布鲁塞尔五十周年纪念公园举办的“中国春节游园庙会”上舞龙队正在表演。人民网记者 牛瑞飞摄

来自意大利的帕斯卡尔表示，虽然他尚未去过中国，但是他很关注来自中国的信息。他说：“中国是一个现代化文明国家。欣欣向荣的中国让我感受到，未来的时代属于中国。”他今年打算趁着免签政策亲身去中国体验下。

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