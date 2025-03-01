人民网记者孙广勇 实习生姚欣可

民众在曼谷一家泡泡玛特门店挑选产品。 实习生姚欣可 摄

中国潮流文化在泰国有多火爆？走进当地任意一家泡泡玛特门店可见一斑。

在泰国曼谷尚泰拉抛购物中心的一家泡泡玛特门店里，普洛伊正在琳琅满目的柜台上挑选着这次购物最想要带回家的玩偶。从拉布布、茉莉再到骷髅熊猫等IP，每一个玩偶都让她爱不释手。

“我身边很多朋友都喜欢拉布布，它很治愈，能给我带来好心情。”普洛伊告诉记者，泰国人钟情于可爱的事物，拉布布等玩偶造型设计颜色鲜艳、种类丰富，非常吸引当地年轻人。

随着中国动画电影《哪吒之魔童闹海》的全球爆火，泡泡玛特近期推出的《哪吒2》天生羁绊系列手办盲盒全线售罄，许多海外网友也对哪吒系列盲盒在海外上架表示期待。

泰国TNN电视台评论称，从中国、泰国再到走向世界，玩具收藏不仅仅是一种商品，更是一种将人们联系在一起的当代文化。

事实上，除了潮流文化，中国餐饮、影视剧、网络文学等中国文化元素也日益走进泰国千家万户。

从麻辣烫、酸菜鱼、烤鱼、火锅、黄焖鸡等各式中餐，到奶茶、咖啡等现制饮品，许多中国餐饮品牌也在东南亚国家开设大量门店，生意火爆。来自曼谷的梅女士告诉记者，中国的川味麻辣与泰国的饮食习惯非常相似，深受泰国人欢迎。

2023年7月，泰国美诺食品集团在曼谷开设了一家川味烤鱼餐厅。美诺食品集团首席运营官表示，泰国市场上有很多不同风格的中餐，该集团正在探索川菜，以跟上泰国的中餐热潮。

随着流媒体平台的发展，中国影视剧也加速出海进程。阅文集团首席执行官兼总裁侯晓楠日前在亚洲电视论坛领导人峰会上说：“在东南亚的视频点播市场，中国电视剧已超越美剧，成为当地用户的第二大娱乐内容。”

2024年，《庆余年第二季》《与凤行》等多部中国优质剧集登上东南亚国家的视频平台热门首位。其中，《玫瑰的故事》登上越南国家电视台VTV第一频道，在海内外社交平台上收获众多好评。《墨雨云间》在泰国视频平台TrueID登上日榜第一，在韩国流媒体平台MOA登顶，在Netflix越南地区也位居Top2。

微短剧在海外市场展现出巨大的增长潜力。美国数据分析公司SensorTower在《2024短剧出海市场洞察》报告中指出，九州文化推出的短剧应用ShortTV深受菲律宾、泰国和印度尼西亚等市场用户的喜爱，东南亚市场贡献了46%的总下载量。

新加坡《联合早报》报道称，东南亚是中国微短剧的热点市场，一些中国微短剧企业开始在泰国、菲律宾等国设立制作中心。精美的服装设计、紧凑的叙事节奏和高能的故事情节让中国微短剧成为了众多海外用户的娱乐首选与年轻民众了解中国文化的重要方式。

今年是中泰建交50周年。50年来，两国文化、文明交流日益密切。 心相近，情相通。中国文化的持续火热是“中泰一家亲”的生动写照。

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