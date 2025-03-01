新华社华盛顿2月28日电（记者邓仙来 颜亮）美国总统特朗普2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方原计划在会晤后召开联合记者会并签署美乌矿产协议。当天联合记者会已被取消，协议暂未签署。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者 胡友松 摄

特朗普和泽连斯基当天在白宫椭圆形办公室会面，美国副总统万斯在座。三人在媒体面前发生激烈争吵。特朗普指责泽连斯基对俄总统普京的仇恨让美方很难促成俄乌和平协议。在万斯为特朗普旨在结束俄乌冲突的外交行动发表辩护后，泽连斯基予以回击，他抱怨美国等西方国家“没有人”阻止俄罗斯自2014年至2022年间不断“占领”乌领土，“这是什么外交行为？”

万斯随后表示，泽连斯基在椭圆形办公室面对媒体争论这些事情是对美国的“不敬”，他应该感谢特朗普为结束冲突所作努力。泽连斯基则回击说，俄乌冲突过程中，包括美国在内的各方做法都有问题，“但隔着大洋，你们现在没感受到问题，但未来你们会感受到的”。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者 胡友松 摄

特朗普立即反击说：“你没有资格对我们的感受发号施令，我们将感觉很好、很有力量，而你现在的处境不是太好，你让自己处在非常糟糕的境地……你无牌可出，现在有了我们，你才开始有牌可出。你在拿数百万人的生命当赌注，你在拿第三次世界大战当赌注。你的所作所为是（对美国的）不敬。”

泽连斯基试图对特朗普上述言论进行反驳，但其声音几乎彻底被特朗普压制。万斯又指责泽连斯基不对特朗普“挽救”乌克兰的努力表达感激。在泽连斯基对万斯进行反驳时，特朗普打断他的话说：“你说的太多了，你的国家正处在大麻烦中，你没法获得胜利，你本来有很好的机会摆脱出来。”

2月28日，乌克兰总统泽连斯基（左三）离开美国华盛顿白宫。新华社记者 胡友松 摄

特朗普在争吵发生后在社交媒体上发文说，泽连斯基“未准备好在美国参与的情况下实现和平……泽连斯基在美国珍视的椭圆形办公室里对美国不敬。等他准备好实现和平时，他可以回来”。

泽连斯基当天在离开白宫后在社交媒体上发文，对美国给予乌克兰的支持向特朗普和美国人民表达感谢，但他同时强调：“乌克兰需要正义和持久的和平，我们正为此努力。”

据美国哥伦比亚广播公司记者披露的细节，在发生激烈争吵后，泽连斯基及其率领的乌方代表团离开椭圆形办公室去往一个单独房间，然后被美方要求离开白宫。《纽约时报》驻白宫首席记者贝克说，这是他1996年报道白宫新闻以来，首次见到这种场面。

路透社引述一名美国高级官员的话说，虽然发生争吵，特朗普未排除与乌方签署矿产协议的可能，但要等到乌方“准备好进行建设性对话”时，已取消的联合记者会能否在泽连斯基离开美国前改期举行“取决于乌方”。

(责编：赵光霞、胡永秋)