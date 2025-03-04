中共十八大以来，中国不断深化对民主政治发展规律的认识，全过程人民民主在中华大地展现蓬勃生机和强大生命力，使人民当家作主更好体现在国家政治生活和社会生活之中。接受本报记者采访的国际人士认为，全过程人民民主是“中国之治”的重要制度保障，中国国家治理体系和治理能力现代化水平不断提升，对其他国家具有重要启示和借鉴意义。

“根据民众的反馈及时调整政策，提高了治理的有效性”

小智治事，大智治制。从“小院议事厅”到“屋场恳谈会”，从线下“圆桌会”到线上“议事群”，从人大代表坚持问需于民、问计于民，到政协委员参与基层协商解决急难愁盼问题……完整的制度程序和完整的参与实践，使全过程人民民主从价值理念成为扎根中国大地的制度形态、治理机制和人民的生活方式。

随着蓝色火焰跃动，浙江省杭州市黄湖镇青山村温州厂区块近日正式告别“煤气罐时代”，成为全镇首个实现管道燃气入户的区域，村民年均用气成本直降60%。从燃气入户到公共配套全面升级，在此常住的德国籍居民妮可见证了民主协商机制给当地带来的变化。每月最后一个周六，青山村村民、人大代表、社会组织代表等齐聚一堂，围绕村庄发展共商共策。“政府认真倾听人民的困难和需求。”妮可说，在议事会上诞生的各类公共服务相关建议，经过青山村线上线下双轨协商平台落地生根，催生出塔边市场、大草坪公园、生态步道等多项民生工程，构建起覆盖全年龄段的公共服务网络。

长期生活在云南省大理白族自治州喜洲镇的美国人布莱恩·林登，同样在参与中感受到中国民主实践带来的好处。林登说，在喜洲，如何规划村内道路、如何开发利用传统民居等都由村民共同决定。“我还关注到，政府充分听取当地民众关于保护洱海的好建议好办法。在大家共同努力下，近年来洱海的水质有了明显改善。”

“政府拓展听取公众意见的渠道，为普通民众参与社会治理提供了有效途径。”来自斯里兰卡的苏噶特观察到，民众可以通过政府留言板，12345、12315热线等反映情况或问题，之后会迅速得到反馈。中国许多地方还通过开发应用程序为民众提供实时公共服务。“当大家看到自己的想法变成政策修改完善的依据时，参与感和对政府的信任度都会得到提升。”

“政策制定者根据民众的反馈及时调整政策，提高了治理的有效性，也有助于维护社会的和谐稳定，凝聚起团结的力量。”巴基斯坦记者穆罕默德·扎米尔·阿萨迪曾多次报道中国全国两会，他说：“中国的全过程人民民主强调民主环节的完整性和民主参与的持续性，有效提升了广大人民的主人翁意识，也有助于实现有效的社会动员和有序的政治参与。”

“民主发展的政治制度保障与社会物质基础更加坚实”

保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，发挥人民群众积极性、主动性、创造性……中国生动鲜活的民主实践吸引各国专家学者，他们在近距离观察中看到全过程人民民主把党的主张、国家意志、人民意愿紧密融合在一起，彰显“中国之治”的制度优势。

近日，尼泊尔大会党干部考察团到四川、北京等地了解中国基层治理和全过程人民民主的具体实践。考察团成员、尼泊尔特里布万大学教授库舒姆·沙基娅观摩了四川省乐山市五通桥区冠英镇举行的镇党委会。会议研究了仙女井村党群服务中心建设项目，并听取了有关冠英镇玉津街社区养老服务综合体建设项目情况的报告。沙基娅表示，运转良好的民主制度应当能够服务所有民众。冠英镇干部的构成很多元，会议讨论的议题都很务实，“这是实践中的民主”。

奥地利作家菲茨图姆去年5月特地飞抵上海，到虹桥街道调研“全过程人民民主实践基地”和“基层立法联系点”情况。在他看来，虹桥的民主实践基地是一个基层群众自治的范例——在这里，居民的衣食住行、环境和交通等日常问题，都会有组织地进行讨论并处理。社区通过与居民直接交流、发放调查问卷等形式收集和评估居民的需求、问题及建议。“从发现问题，到解决问题，再到总结、反馈，每一步都是在与居民达成共识的条件下进行的。”他认为，“在中国，社会主义民主法治建设正不断推进，民主发展的政治制度保障与社会物质基础更加坚实。”

福建省福鼎市麻坑里片区地处城乡接合部，生活着近3万人。这里长期面临交通和环境等方面问题。福鼎市人大代表在走访联系群众时广泛收集意见，经政府协商、人民代表大会投票表决，该片区的改造被列入福鼎市“民生实事项目”清单，并于2023年底完工。去年5月，泰国重要农业文化遗产系统管理学习班在福鼎市考察白茶文化时，对当地的“民生实事项目人民代表大会票决制”产生极大兴趣。观摩了整个民生实事的办理过程后，这些参观者赞叹：“在中国，民主是具体真实、充分表达、有序有效的。”

“中国的民主实践为广大发展中国家提供了有益借鉴”

“中国之治”的经验充分表明，只有立足本国客观实际、结合自身历史文化传统，才能走出一条符合国情的民主道路。

“与某些国家侧重于程序性民主不同，中国的民主制度强调公众的广泛参与，核心目标是为民众的现实需求提供切实可行的解决方案。”巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授、国际问题专家埃万德罗·卡瓦略表示，中国经济社会发展取得瞩目成就的一个重要原因，在于始终立足本国实际，探索和实践符合自身国情的社会治理之路。中国共产党秉持以人民为中心的理念，中国的民主渠道致力于持续倾听“人民想要什么”与“政府需要做什么”，“中国之治的生机与活力得到国际社会的高度认可”。

“在长期的实践中，中国不断探索改革，找到了一条适合自身发展的民主道路。”巴基斯坦《每日团结报》副主编玛瑞杰·法鲁克说，每年的中国全国两会是观察全过程人民民主的窗口，写满“民生福祉”的建议、提案，被广泛沟通和讨论，实实在在地解决了民众急难愁盼的问题，“中国式民主是真实的、充满活力的民主。”玛瑞杰·法鲁克说，“中国民主实践告诉世界，民主不是可口可乐，全世界只有一种味道；民主不应是表面文章，其本质是为了促进国家发展和增进民生福祉。”

“各国人民根据本国国情探索符合自身需求的民主实现路径，这一权利理应得到国际社会的尊重。”西班牙中国友好协会主席安东尼奥·米盖尔·卡尔莫纳说，中国在尊重本国历史文化和国情的基础上，探索出了一条中国特色的发展道路。当人类面对气候变化、人工智能治理等共同挑战时，这种基于文明多样性的治理创新，恰恰是最宝贵的全球公共产品。

“历史告诉我们，尊重各国人民自主选择民主道路的权利，才是真正的民主精神。”摩洛哥中国友好交流协会会长穆罕默德·哈利勒说，民主不是单一模式的复制品，而是基于各国历史、文化和社会结构发展而来。“中国的民主强调公众在国家治理中的广泛参与，让人民的意见能够通过多种方式得到表达和落实。中国的民主实践为广大发展中国家提供了有益借鉴。”

（本报记者周輖、刘军国、张驰、杨迅、陈一鸣、程是颉、颜欢、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)