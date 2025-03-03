在华外企积极评价《2025年稳外资行动方案》——

本报记者 龚 鸣 俞懿春 周 輖

《2025年稳外资行动方案》日前发布，从有序扩大自主开放、提高投资促进水平、增强开放平台效能、加大服务保障力度4个方面提出了20条措施，释放出进一步扩大开放、加大力度吸引外资的明确信号。接受本报记者采访的在华外资企业代表认为，方案坚定了他们继续投资中国的信心，期待不断扩大高水平对外开放的中国带来更多合作共赢机遇，为世界经济发展注入更多动力。

“中国推进高水平对外开放的重要举措”

扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，推动生物医药领域有序开放，支持外资企业参与中国新型工业化进程，提升外资企业贸易便利化水平……外资企业高度关注方案公布的措施，希望分享更多发展机遇。

“方案的出台是中国政府吸引外资的务实行动，为外资企业在华发展提供了有力政策支持，增强了迪卡侬等外资企业深耕中国市场的决心。”法国迪卡侬中国公共事务总监赵洁表示，迪卡侬将进一步拓展在华业务，与中国市场共同成长、互利共赢。

德国拜耳作物科学大中华区总经理胡梦影认为，方案中一系列措施为外企深耕中国提供了更稳定的政策预期，增强了拜耳在华持续投资的信心。“中国是一个极具吸引力的战略市场，特别是中国政府高度重视开放赋能、投资促进，推出一系列利好政策，为外企在华发展创造了良好环境。”

美国罗克韦尔自动化（中国）有限公司总裁石安注意到，方案提出支持将更多外资项目纳入重大外资项目和重点外资项目清单，将尽快按程序出台2025年《鼓励外商投资产业目录》，重点增加先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域条目。“这令我们倍感振奋。”石安表示，中国在智能制造与科技创新领域的开放政策，为公司快速发展提供了广阔空间。中国推进高水平开放的决心、优质的营商环境、制造业的蓬勃发展等，让公司对进一步拓展在华合作、构建本土跨界创新生态充满信心。

德国西门子全球执行副总裁肖松表示，“方案是中国推进高水平对外开放的重要举措”，将为外资企业提供更多市场机会，促成更多合作。受益于增值电信业务扩大对外开放试点，西门子开放式数字商业平台已经获得增值电信业务经营许可。

日本武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪表示，中国近年来出台的一系列措施为跨国企业在华投资兴业提供制度保障。最新发布的方案既回应了外资企业在华生产经营实际需求，也展现出扩大开放、吸引外资的诚意。

“我们对中国经济的韧性和市场创新能力充满信心”

庞大的市场规模、完整的产业体系、成熟的产供链、不断优化的营商环境、经济长期向好的基本面……这些因素决定了中国市场持续对外资具有强大吸引力。

“投资中国就是投资未来，我们对中国经济的韧性和市场创新能力充满信心。”沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，中国在5G、人工智能、自动化、新能源汽车等新兴领域全球领先，产业升级和科技创新不仅为中国带来新的增长动力，也为集团与中国企业交流合作带来机遇。

瑞士空气净化信息科技公司艾可爱尔中国市场销售副总裁韩晶晶表示，过去一年，公司大力推进技术革新、智能升级与能效提升，并与中国企业、医疗机构、大学等开拓合作。“巨大消费潜力以及对高质量产品的强劲需求，让中国市场对外资的吸引力不断提升。相信随着方案的稳步实施，在华外企将迎来更有利的发展环境。”

在华交付超过71万辆新车，北京奔驰第500万辆国产汽车下线，上海研发中心全新大楼正式启用……2024年，德国梅赛德斯—奔驰在华业务可圈可点。“继续投资中国、拥抱发展机遇是我们自然而然的选择。”梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，中国拥有公司在德国以外规模最大、实力最强的研发网络，公司计划与中国伙伴共同在华推出更多中国智造新车型。“我们将继续发挥企业优势，拥抱中国创新实力，为汽车行业电动化、数字化转型贡献力量。”

今年年初，武田中国创新中心正式签约落户成都，在华价值链布局持续深化。“得益于中国鼓励创新、优化审评审批等有力举措，我们提前实现了2020年制定的5年发展战略目标。”单国洪说，过去数年来，武田制药和中国企业深入合作，将中国创新成果推向全球。

“下一个‘中国’还是中国。”肖松认为，中国高质量发展既有“基本盘”也有“新赛道”，既有成熟的产供链和多元化人才库，也有人工智能、机器人、新能源、生物医药等新技术的发展，不断释放出新的增长动能，为外资企业发展提供更多机会。

“展现了务实且富有前瞻性的发展智慧”

扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资，是中央经济工作会议部署的2025年经济工作的重点任务之一。外资企业代表认为，中国始终践行扩大高水平对外开放的承诺，更加坚定了他们投资中国、深耕中国的决心。

“中国是世界经济增长重要引擎。中国庞大的市场为全球企业提供了巨大发展机遇，拉动了全球经济增长。中国坚持开放合作对世界经济意义重大。”赵洁表示。

德国工业气体和工程公司林德集团大中华区总裁李臻旻表示，近年来，从“外资24条”到“稳外资20条”，中国一系列举措展现坚定推动高质量发展、加强开放合作的决心。“中国在推动绿色低碳转型、科技创新和产业升级方面取得显著成就，为外企提供了广阔机遇。”李臻旻表示，中国经济的韧性和潜力有目共睹，林德集团将继续引入全球领先的气体技术和解决方案，加强本地化研发与生产，与中国市场深度融合，共同促进全球绿色发展。

“中国坚持扩大对外开放，促进了国家间的交流与合作。”丹麦格兰富集团中国区总裁马克漫表示，去年格兰富参与了《清水离心泵组能效限定值及能效等级》强制性国家标准的编制工作，这是中国首个泵能效国家标准。去年3月，格兰富总投资1亿美元的江苏常熟高端制造项目正式投产，这是丹麦近10年来最大的海外单体投资项目。马克漫说：“中国一直是并将继续是格兰富的主要市场之一。中国绿色转型带来增长新动能，格兰富希望持续为中国提供绿色可持续产品。”

“中国坚持扩大高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，展现了务实且富有前瞻性的发展智慧。”胡梦影表示，中国农业朝着数字化、智慧化、可持续方向发展，为拜耳作物科学在华投资、创新与合作提供机遇。2024年，拜耳通过旗下合资公司在中国首发五大玉米新品种，覆盖中国多个种植区域，助力抗病防害、丰产丰收。拜耳愿基于自身技术优势，持续加大在华投入，促进中国农业高质量发展。

“开放合作是大势所趋。中国推进高质量发展和高水平对外开放，将对全球经济合作、贸易投资和技术创新等产生深远影响。”阿吉兰表示，沙中在能源转型、高端制造、医疗科技、物流运输、金融科技等领域合作潜力巨大。集团将继续在中国市场开拓新的发展机遇，帮助更多中国企业在中东北非地区落地，实现互利共赢。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)