新华社阿布贾3月5日电 专访｜两会让世界看到中国治理智慧——访尼日利亚通讯社社长阿里

新华社记者杨喆

尼日利亚通讯社社长阿里·穆罕默德·阿里日前在接受新华社记者专访时表示，中国全国两会已成为全球观察中国治理模式的重要窗口，可从中看到中国式现代化的智慧。

“我们首先关注的是中国的良好治理。”阿里说，“两会展示了中国治理的透明与高效，展示了中国负责任的治理制度。尤其是在当前全球格局发生巨大变化的背景下，中国的治理经验更有参考意义。”

阿里曾多次到访中国，对中国的发展变化印象深刻。“去年在中国，我参观了一个光伏发电厂，其规模之大令人印象深刻。”阿里说，“可再生能源、基础设施、农业……中国在这些方面表现突出。”

3月4日，在山东省莱西市望城街道凯盛浩丰现代设施农业产业园，员工在采摘西红柿。新华社记者李紫恒摄

访华过程中，阿里对中国式现代化产生浓厚兴趣。

“中国的现代化进程非常独特，没有照搬西方模式。”阿里说，不久前他曾参观中国媒体举办的一个新闻摄影展，通过影像，可以看到中国的现代化如何从小处起步，逐步扩展到全国范围。“如今，中国在科技领域已取得瞩目成就。”

阿里表示，中国式现代化惠及包括非洲人民在内的全球南方及世界各国人民。

阿里说：“中国企业在非洲参与了大量基础设施建设——公路、铁路，乃至港口和机场，如尼日利亚的拉伊铁路、阿卡铁路等。”

“如今，中国的发展对许多非洲国家相当有吸引力，它创造了诸多机遇。非中关系的加深进一步强化了南南合作，促进了相互理解和团结。”阿里说。

阿里表示，期待中国两会释放更多非中合作信息。“中国不仅在治理上取得令世界瞩目的成就，更以开放、包容和务实的态度与全球伙伴共享发展机遇。希望通过深化非中合作，让更多非洲国家借鉴中国经验，共同推动全球治理和经济繁荣。”

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