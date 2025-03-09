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特朗普关税政策重创美国经济

2025年03月09日00:15 | 来源：新华网
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新华社北京3月8日电 题：特朗普关税政策重创美国经济

新华社记者张毅荣

美国总统特朗普日前签署行政令，调整对加拿大和墨西哥加征关税措施，对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税。从4日宣布加征关税生效，到5日豁免三大汽车制造商，再到6日宣布暂缓执行关税措施，美国政府关税政策一天一个样，让人眼花缭乱。

虽然特朗普否认关税豁免等政策调整与近期市场动荡有关，但市场分析人士指出，越来越多不利的经济数据和市场预期正在对美国经济构成压力。暂时的关税豁免并未让市场“买账”，政策不确定性始终是美国经济难以消除的重大风险。

美联储5日发布的全国经济形势调查报告显示，1月中旬以来，美联储下属多个辖区鸡蛋和其他食品原料价格上涨。多数辖区预计加征关税将迫使企业提高价格。各辖区制造业企业均对贸易政策变化的潜在影响表示担忧。

美国世界大型企业研究会数据显示，美国2月消费者信心指数为98.3，显著低于1月的105.3。这是美国消费者信心指数自2021年8月以来最大单月跌幅，该指数已连续第三个月走低。

美联储多名官员此前警告，美国贸易等领域政策不确定性正推高通胀风险。圣路易斯联储银行行长阿尔伯托·穆萨莱姆表示，美联储或将被迫在加息对抗通胀和降息缓冲经济下行之间艰难抉择。

美国康奈尔大学经济学家埃斯瓦尔·普拉萨德表示，美关税政策“正遭遇严酷现实，即关税导致其国内生产和供应中断，推高物价，损害经济增长”。美国凯托学会经济与贸易问题专家斯科特·林西科姆表示，关税伤害了那些在加拿大和墨西哥从事生产、向美国消费者销售商品的美国制造商。“人人都在谈论美国消费者受到保护主义伤害……终于开始让美国政府有所触动。”

美国劳工部最新数据显示，美国2月非农部门新增15.1万个就业岗位，失业率为4.1%，均不如市场普遍预期。分析人士认为，这表明部分企业在关税政策和经济前景不明朗的情况下暂停了招聘。

市场方面，美国股市和投资者信心近日持续走低。标普500指数4日收盘于去年11月4日以来最低水平，意味着去年美国总统选举日以来的所有涨幅被抹平。美国个人投资者协会公布的周度调查数据显示，在截至5日的一周，美国个人投资者对今后半年股市走势看跌的比例为57.1%，仍处于历史高位。

市场分析人士认为，美关税政策不确定性对市场、企业和个人均造成一系列负面影响。波士顿学院经济学家布赖恩·贝休恩将这种不确定性形容为对企业的“完美风暴”。“在这种环境下，你如何计划任何事情？”美国投资机构派杰公司首席全球经济学家南希·拉扎尔也认为，当前美国市场面临的不确定性将导致商业信心低迷、投资项目搁置、失业率上升。

美国企业研究所经济学家迈克尔·斯特雷恩指出，美国政府对主要贸易伙伴加征关税等同于“从美国人口袋里拿走钱，让他们失业，增加失业率，同时降低美国企业的竞争力”，最终将重创美国经济。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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