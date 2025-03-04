美国东部时间3月3日，美方宣布以芬太尼等问题为由，自3月4日起对中国输美产品再次加征10%关税。中方对此强烈不满，坚决反对。3月4日，中方接连表态并发布反制行动。

以下按各部门官网发布时间顺序排列：

【商务部新闻发言人就美方宣布以芬太尼等问题为由对中国输美产品再次加征关税发表谈话】

美国东部时间3月3日，美方宣布以芬太尼等问题为由，自3月4日起对中国输美产品再次加征10%关税。中方对此强烈不满，坚决反对，将采取反制措施坚定维护自身权益。

中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一，中美双方开展了广泛、深入的禁毒合作并取得显著成效。但美方“甩锅推责”、一错再错，以芬太尼问题为由再次对中国输美产品加征关税。美方这一做法罔顾事实，无视国际贸易规则和各方呼声，是典型的单边主义、霸凌主义行径。

中方多次阐明，美方单边关税违反世贸组织规则，破坏多边贸易体制，不仅解决不了自身问题，还会对中美经贸合作和正常的国际贸易秩序造成破坏。中方敦促美方尊重其他国家权益，立即撤回无理无据、损人不利己的单边关税措施。希望美方客观、理性看待和处理问题，尽快回到通过平等对话妥善解决分歧的正确轨道。

【国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告】

2025年3月3日，美国政府宣布以芬太尼为由对所有中国输美商品进一步加征10%关税。美方单边加征关税的做法损害多边贸易体制，加剧美国企业和消费者负担，破坏中美两国经贸合作基础。

根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。有关事项如下：

一、对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税，具体商品范围见附件1。

二、对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税，具体商品范围见附件2。

三、对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。

四、2025年3月10日之前，货物已从启运地启运，并于2025年3月10日至2025年4月12日进口的，不加征本公告规定加征的关税。

【不可靠实体清单工作机制关于将特科姆公司等10家美国企业列入不可靠实体清单的公告】

为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将特科姆公司等10家实体列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：

一、禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；

二、禁止上述企业在中国境内新增投资。

本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。

本公告自公布之日起实施。

【不可靠实体清单工作机制关于对美国因美纳公司采取不可靠实体清单处理措施的公告】

为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律，依据《不可靠实体清单规定》有关规定，不可靠实体清单工作机制决定于2025年2月4日将美国因美纳公司（Illumina, Inc.）列入不可靠实体清单。现决定对该企业采取以下处理措施：

禁止其向中国出口基因测序仪。

本公告未尽事宜，按《不可靠实体清单规定》执行。

本公告自公布之日起实施。

【商务部公告2025年第13号 公布将15家美国实体列入出口管制管控名单】

根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将莱多斯公司等15家美国实体列入出口管制管控名单（见附件），并采取以下措施：

一、禁止向上述15家美国实体出口两用物项；正在开展的相关出口活动应当立即停止。

二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。

本公告自公布之日起正式实施。

【商务部新闻发言人就中方在世贸组织追加起诉美再次加征10%关税发表谈话】

美东时间3月3日，美方宣布在原10%加征关税基础上对中国有关产品再次加征10%关税，中方已在世贸组织争端解决机制下起诉美方最新加征关税措施。美方单边征税措施严重违反世贸组织规则，破坏中美两国经贸合作基础，中方强烈不满和坚决反对。中方将根据世贸组织规则，坚定维护自身合法权益，捍卫多边贸易体制和国际经贸秩序。

【商务部新闻发言人就将10家美国企业列入不可靠实体清单答记者问】

问：此次，中方再次启用“不可靠实体清单”对10家涉台军售企业实施制裁，请问有何考虑？

答：近年来，特科姆公司、摇杆舵公司等10家公司不顾中方强烈反对，或参与对台军售，或与台开展所谓军事技术合作，严重损害中国国家主权、安全和发展利益。中方根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等法律，依据《不可靠实体清单规定》第二条等规定，依法追究其不法责任。

中方一贯审慎处理不可靠实体清单问题，仅依法针对少数危害我国家安全的外国实体，诚信守法的外国实体完全无需担心。中国政府一如既往地欢迎世界各国企业来华投资兴业，并致力于为守法合规的外资企业在华经营提供稳定、公平和可预期的营商环境。

【商务部新闻发言人就对美国因美纳公司采取不可靠实体清单处理措施答记者问】

问：中方今日公布了对美国因美纳公司采取的不可靠实体清单处理措施，决定禁止其对华出口基因测序仪。请问有何考虑？

答：中方于2月4日依法决定将美国因美纳公司列入不可靠实体清单。美国因美纳公司违反正常的市场交易原则，中断与中国企业的正常交易，对中国企业采取歧视性措施，严重损害中国企业合法权益。综合考虑该公司违法情节等方面因素，不可靠实体清单工作机制依法作出禁止其向中国出口基因测序仪的决定。

中方一贯审慎处理不可靠实体清单问题，仅依法对极少数危害我国家安全的外国实体进行处理。中国政府一如既往地欢迎世界各国企业来华投资兴业，并致力于为守法合规的外资企业在华经营提供稳定、公平和可预期的营商环境。

【商务部新闻发言人就出口管制管控名单有关问题答记者问】

问：我们注意到商务部3月4日发布公告，宣布将15家美国实体列入出口管制管控名单，请问是出于什么考虑？

答：为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，中方决定将危害中国国家安全和利益的15家美国实体列入出口管制管控名单，禁止两用物项对其出口，任何出口经营者不得违反上述规定。

(责编：胡永秋、杨光宇)